L’abbiamo tanto amato in Daydreamer nei panni di CeyCey: com’è oggi l’attore, dopo la fine della serie.

Impossibile non aver amato e seguito la bellissima soap opera turca Daydreamer, ci ha letteralmente coinvolto. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2020, al 28 maggio 2021. La storia d’amore tra Can e Sanem ha fatto sognare i telespettatori.

Nell’ultima puntata, la coppia dopo essersi separata, perchè il signor Divit aveva perso la memoria, si è ricongiunta. Si sono uniti in matrimonio e hanno creato una bellissima famiglia. Ma i protagonisti assoluti sono stati affiancati da tanti personaggi centrali e tutti hanno lasciato il segno. CeyCey è stato sicuramente uno dei più amati e apprezzati, per la sua personalità tanto esuberante. A portarlo in scena, l’amatissimo attore Anil Celik. Ma com’è oggi la star di Daydreamer dopo la fine della serie tv?

In Daydreamer ha vestito i panni di CeyCey: com’è oggi l’attore, dopo la fine della serie

CeyCey è stato uno dei personaggi più amati e apprezzati, visti nella serie tv Daydreamer. Qui, lavora come tirocinante nell’azienda di pubblicità di Can. Quando Sanem, inizia a lavorare per i signori Divit, instaura con lei una bellissima amicizia, tanto da diventare uno dei suoi migliori amici.

In seguito, dopo la chiusura dell’azienda, è proprio CeyCey, insieme a Muzaffer, a diventare il nuovo proprietario della Fikri Harika. Questo esuberante e divertente personaggio è stato interpretato da Anil Celik. Noi l’abbiamo sempre visto in questa veste, ma vederlo in questo scatto social vi lascerà senza parole:

Sembrerebbe che l’attore non sia affatto diverso. Non ci sono evidenti cambiamenti e quindi, non grandi differenze rispetto al suo personaggio. Questo scatto è stato pubblicato dalla star di Daydreamer sui social, e segna la fine delle vacanze estive per l’attore.