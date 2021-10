Ermal Meta è un cantante amatissimo, ma sapete come ha esordito? Non tutti lo ricordano con precisione.

Ermal Meta è un amatissimo cantautore, dotato di un talento fuori dal comune. Nei mesi scorsi ci ha conquistato ed emozionato con la sua voce al Festival di Sanremo 2021. Con il brano Un milione di cose da dirti si è posizionato al terzo posto, dietro Fedez con Francesca Michielin e i vincitori, i Maneskin.

Proprio fra poche ore, l’artista dovrebbe essere presente nella nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, e a quanto pare, darà un suo giudizio, stilando una classifica delle esibizioni dei cantanti. Oggi, Ermal, è famosissimo, ma voi, ricordate come tutto ha avuto inizio?

Ermal Meta, sapete come ha esordito? Sono passati tanti anni da allora

Negli ultimi mesi l'abbiamo visto sul podio del Festival di Sanremo 2021. L'artista ha portato nella kermesse musicale il brano Un milione di cose da dirti, ed è arrivato al terzo posto.

Oggi, non ha assolutamente bisogno di presentazioni, la sua arte va oltre le parole. Ma voi, ricordate quando ha esordito e come? Forse, non tutti sanno che, Ermal ha cominciato a suonare pianoforte e chitarra a 16 anni , ed ha fatto parte di vari gruppi. E’ entrato a far parte degli Ameba 4 in qualità di chitarrista. Dopo il 2006, però, la band si scioglie , e un anno dopo, il cantautore ha fondato a Bari il gruppo La fame di Camilla, con i quali realizza i tre album in studio La Fame di Camilla, Buio e luce, e L’attesa. Insieme, partecipano nel 2010 al Festival di Sanremo, nella sezione Giovani.

Successivamente allo scioglimento del gruppo, Ermal Meta comincia l’attività da solista e diventa un autore molto apprezzato. Ha scritto brani per importanti artisti. Oggi, è un amatissimo e famosissimo cantautore.