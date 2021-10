Gerry Scotti, con chi è stato sposato e qual è la sua ‘situazione sentimentale’ attuale

Gerry Scotti, con chi è stato sposato e qual è la ‘situazione sentimentale’ attuale dell’amatissimo conduttore Mediaset.

È uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo. Da ormai tantissimi anni ci fa compagnia, al timone di trasmissioni che sono tra le più seguite di sempre. Parliamo del mitico Gerry Scotti, attualmente in tv con il quiz preserale Caduta Libera e, il sabato sera, a Tu si que vales. Della sua carriera sappiamo praticamente tutto, ma della sua vita privata?

Forse non tutti sanno che, in passato, il conduttore ha dovuto affrontare un doloroso divorzio. La fine del matrimonio, per lui, è stato un vero e proprio fallimento. Scopriamo i dettagli della situazione sentimentale di uno dei re della nostra tv.

Gerry Scotti è sposato? Le curiosità sulla situazione sentimentale passata ed attuale

Nel 1991, Gerry Scotti ha sposato Patrizia Grosso, la sua prima moglie. Una storia importante, da cui nacque il figlio Edoardo. Una storia che, però, non ha avuto lieto fine: la coppia si è separata nel 2002, per poi divorziare nel 2010. Un grande dolore per il conduttore, molto legato all’idea della famiglia unita. Un dolore che, però, fa parte del passato: qual è la situazione sentimentale attuale dello zio Gerry?

Ebbene, il conduttore ha ritrovato l’amore ed il sorriso con Gabriella Perino, architetto, classe 1965. Di lei non conosciamo molto, essendo lontana dal mondo dello spettacolo e dalla luce del riflettori. Anche lei ha un matrimonio fallito alle spalle, da cui sono nati due figli. E proprio accompagnando a scuola a Milano i propri figli coetanei, si sono conosciuti Gerry e Gabriella. La storia è stata ufficializzata nel 2004 e tra i due procede tutto a gonfie vele.

Oltre ad essere innamorato di Gabriella, Gerry è anche un nonno innamorato! A inizio 2021, infatti, il figlio Edoardo e la sua compagna Ginevra sono diventati genitori della piccola Virginia, chiamata così proprio in onore del nonno, il cui vero nome è Virginio.