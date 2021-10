Gerry Scotti, quando scoppiò in lacrime in trasmissione: è stata una perdita dolorosissima

Oltre ad essere un bravissimo conduttore, Gerry Scotti è anche un uomo molto sensibile: ricordate cosa accadde nella sua trasmissione?

Il suo sorriso familiare e l’aria rassicurante sono diventati ormai dei punti fermi per il pubblico televisivo che sin dai tempi in cui lavorava in radio lo ha seguito con affetto fino ad oggi.

Gerry Scotti, però, non è solo un brillante conduttore ma è innanzitutto un uomo di grande sensibilità e dai valori profondi. Lo ha dimostrato in tantissime occasioni e una di queste fu sicuramente una puntata di “Chi vuol essere milionario?”, andata in onda l’anno scorso.

Vediamo cosa accadde esattamente.

Gerry Scotti in lacrime: accadde nella sua trasmissione, ricordate?

Il concorrente di quella puntata era Luca Gei, cardiologo toscano figlio dell’ex calciatore e allenatore Renato Gei. Quando si arrivò ad una domanda sulla Nazionale di calcio, Luca non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare alla nostalgia ed ha raccontato un aneddoto riguardante suo padre.

A quel punto, anche Gerry è stato travolto dalla malinconia ricordando il proprio genitore e non ha trattenuto le lacrime. “Se mi commuovo troppo e mi vedi sdraiato a terra fai qualcosa. No, perché mi hai ricordato anche mio papà”, ha detto il conduttore.

Gei si è sentito di chiedere scusa a Gerry per aver risvegliato in lui ricordi dolorosi. “Ok, stasera berrò due bicchieri di vino rosso, non uno. E poi la gente da casa dice che è solo un quiz. Guardate quante cose possono venir fuori solamente con un quiz”, ha scherzato il celebre volto Mediaset.

Il pubblico in studio ha poi fatto un grandissimo applauso al presentatore dimostrandogli tutto l’affetto possibile.