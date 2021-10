GF Vip, arriva un’inaspettata richiesta di Clarissa Selassiè: c’entrano le sue sorelle Lulù e Jessica; cosa è successo nelle ultime ore nella casa.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. È passato circa un mese dall’inizio di questa nuova avventura e, nella casa più spiata della tv, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Tra le concorrenti più in vista di queste prime settimane ci sono senza dubbio loro, le sorelle Selassiè.

Look eccentrici e caratteri forti, Jessica, Lulù e Clarissa stanno dimostrando di essere delle concorrenti davvero valide nel reality. Nelle ultime ore, però, Clarissa ha espresso un desiderio che non è passato inosservato…E che riguarda proprio le sue amate sorelle. Scopriamo nei dettagli cosa è successo.

LEGGI ANCHE —->Gf Vip, colpo di scena: dopo 30 giorni dall’inizio la dichiarazione dell’opinionista

GF Vip, la richiesta di Clarissa Selassiè riguarda le sue sorelle Lulù e Jessica: verrà accontentata?

Tutti pazzi per le sorelle Selassié. Le concorrenti del GF Vip hanno conquistato tutti con la loro personalità estrosa, dietro la quale, però, si nascondono profonde fragilità. Il pubblico sta imparando a conoscerle giorno dopo giorno, grazie alla loro partecipazione al reality di Canale 5. C’è qualcosa che, però, sembra turbare una delle sorelle. Si tratta di Clarissa, la più piccola delle tre. Cosa è successo?

Ebbene, essendo in gara come concorrente singolo, le tre sorelle iniziano ad essere in disaccordo riguardo le nomination. Nella puntata di venerdì, ad esempio, Clarissa avrebbe voluto nominare Soleil Sorge, ma le sorelle hanno instaurato un bel rapporto con la concorrente. Il nome scelto, infatti, è stato quello di Raffaella Fico, deciso da Jessica e Lulù. Durante uno sfogo con Jo Squillo ed Ainett Stephens, Clarissa ha ammesso: “Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei votato Soleil”. La Sellassiè spiega, però, che le sorelle si sono opposte, poiché avendo chiarito con la Sorge, non si sentivano di votarla.

Continuando a sottolineare le continue diversità di pensiero con le sorelle, Clarissa avanza una proposta: “Spero il prima possibile che ci dividano. Io e le mie sorelle non ci troviamo con le nomination, soprattutto con Lulù”.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Il Grande Fratello accetterà la richieste di Clarissa? Nelle passate edizione, in effetti, i concorrenti multipli, dopo alcune settimane, sono stati divisi, come nel caso di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria nel GF Vip 5. Cosa accadrà alle sorelle Selassiè? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi!