Gf Vip, da quest’anno è severamente vietato: i ‘vipponi’ non potranno farlo

Da quest’anno i ‘vipponi’ non potranno fare questa cosa, è infatti severamente vietato: in questo articolo vi spieghiamo cosa

Nel regolamento della sesta edizione del GF VIP c’è un regola molto particolare, oltre che inedita. Da quest’anno, infatti, i ‘vipponi’ non potranno fare questa cosa. Di seguito vi spieghiamo di che cosa si tratta.

GF VIP, da quest’anno i ‘vipponi’ non potranno fare questa cosa

Dal 13 settembre 2020 va in onda su Canale 5 la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La rete del Biscione ha deciso di dare continuità al reality show e soprattutto ad Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi è stato scelto nuovamente come conduttore e autore del programma televisivo.

Proprio Signorini, insieme alla sua squadra di autori, ha deciso di cambiare in alcuni tratti il regolamento del reality show. Da quest’anno, ad esempio, non si punisce più la ‘parola’, bensì l’intenzione. Grazie a questo cambio, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge – giusto per fare un esempio – hanno scampato la squalifica.

Questo, però, non è l’unico cambio apportato al regolamento. Sempre da quest’anno, infatti, i ‘vipponi’ non potranno indossare gli occhiali da sole nella casa. Gli unici che possono fare uno strappo alla regola sono coloro che per motivi di salute sono costretti a indossare gli occhiali da sole per proteggere gli occhi dalle luci e dai riflettori accesi 24 ore su 24. Non tutti, però, seguono alla lettera il regolamento. Il gieffino Tommaso Eletti, infatti, è stato più volte richiamato dalla produzione perchè indossa spesso gli occhiali nella casa più spiata d’Italia.

Sul web c’è chi apprezza la scelta presa dalla produzione e chi invece si chiede perchè abbiano cambiato il regolamento. C’è inoltre chi ricorda che lo scorso anno avrebbero dovuto squalificare quasi tutti i concorrenti, che trascorrevano intere giornate con gli occhiali da sole in casa.