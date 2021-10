Sapete chi è la compagna di Gué Pequeno? Si chiama Yusmary Ruano e in questo articolo vi sveliamo il suo mestiere

Per molti anni Gué Pequeno ha avuto la fama di “donnaiolo”. Il famoso rapper ha fatto battere il cuore a molte donne, alcune anche abbastanza famose. Adesso, però, sembra abbia messo “la testa a posto”. Il cantante, ex membro dei Club Dogo, è legato sentimentalmente a Yusmary Ruano. In questo articolo vi diciamo chi è la compagna del rapper e soprattutto qual è il suo mestiere.

Gué Pequeno, chi è la compagna

Gué Pequeno è uno dei rapper più famosi in Italia. L’artista è divenuto famoso grazie alla militanza nei Club Dogo, gruppo che ha scritto la storia del rap italiano. Da un po’ di anni, però, Gué ha intrapreso la carriera di solista, distaccandosi dunque dai suoi amici e colleghi storici. Il risultato è sempre lo stesso: anche da solo Gué macina successi.

Nel corso della sua carriera, il rapper ha fatto battere il cuore a molte donne, molte di queste anche molto famoso. Adesso, però, il cuore di Gué batte solo per una donna: Yusmary Ruano. I due stanno insieme da circa due anni. La storia d’amore è rimasta segreta sino ad oggi. Di recente, infatti, il settimanale Chi ha pubblicato le foto del rapper insieme alla sua compagna, che è in dolce attesa. Gué diventerà presto papà di una femminuccia.

Yusmary Ruano è una modella cubana e vive già da un po’ di tempo a Milano. La compagna del rapper è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta circa 50 mila seguaci. Yusmary ha partecipato come vocalist anche al singolo “Santeria”, realizzato da Gue insieme a Marracash nel 2016.