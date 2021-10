La famosa attrice vuole diventare mamma: “Ci stiamo provando”

La famosa attrice vuole diventare mamma, la confessione in un’intervista televisiva: “Ci stiamo provando”, ecco di chi stiamo parlando

L’attrice famosa confessa il suo desiderio di avere un figlio. La confessione è avvenuta in un’intervista televisiva: “Ci stiamo provando“. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando, riportandovi le sue parole.

La famosa attrice vuole diventare mamma: le sue parole

Manuela Arcuri, famosa attrice nonché sogno proibito di molti italiani, ha confessato il suo desiderio di diventare mamma. L’ex modella è stata ospite nella scorsa puntata di “Verissimo”. Nello studio di Silva Toffanin, Manuela ha confessato: “Ci stiamo un po’ provando in modo spontaneo e naturale. Se arriva bene, altrimenti valuteremo l’ipotesi adozione”.

L’adozione però – come sottolinea anche l’attrice – non è semplice. Manuela non è sposata con il suo compagno e di conseguenza dovrebbe prima convolare a nozze in Italia o convalidare il matrimonio ‘americano’. In ogni caso “è un’alternativa che teniamo in considerazione”. L’attrice poi aggiunge: “Inoltre se tra un anno non dovessi rimanere incinta, valuterei anche qualche cura specifica”.

In passato, Manuela ha avuto una lunga relazione sentimentale con il calciatore Francesco Coco. L’attrice è stata fidanzata anche con Aldo Montano e con Gabriel Garko, conosciuto sul set de “Il peccato e la vergogna”. Dal 2010, invece, è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia, nato l’8 maggio 2014.

Oltre al desiderio di diventare mamma per la seconda volta, Manuela vorrebbe anche convolare a nozze nel suo paese: “Credo che un giorno ci sposeremo anche in Italia. Sto aspettando la proposta. Giovanni sbrigati”. Al momento, però, la priorità resta quella di avere un secondo figlio per fare un fratellino o una sorellina a Mattia.