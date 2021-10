Le Lollipop hanno cavalcato l’onda del successo intorno ai primi anni del 2000, le ricordate? Cosa fanno oggi a distanza di tempo: impressionante.

Era esattamente l’anno 2001 quando, per la prima volta in assoluto, il buon Daniele Bossari conduceva il programma Popstar. Lo ricordate? Ecco. A fine trasmissione, ricorderete inoltre che sono state proprio loro a trionfare: Marta, Veronica, Marcella, Roberta e Dominique. Ebbene: cosa fanno oggi le Lollipop?

È davvero impossibile dimenticarci di loro! Fattesi conoscere dal pubblico italiano intorno ai primi anni del 2000 grazie ad un famosissimo ed amatissimo programma musicale, le giovanissime ragazze hanno cavalcato la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Come dimenticare, ad esempio, la loro presenza sul palco del Festival di Sanremo, ed il successo riscontratone, nel 2005? È impossibile, non c’è che dire! Ebbene. Siete curiosi di sapere cosa fanno oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la loro vita? A svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, ci pensiamo noi! Prima di farlo, però, procediamo con ordine! E cerchiamo di capire, per chi non lo conoscesse, dove le abbiamo viste, qual è stato il programma televisivo che ha sancito il loro successo e, soprattutto, come sono adesso.

Dopo Popstar hanno cavalcato l’onda del successo, cosa fanno oggi le Lollipop?

Il programma Popstar, quindi, ha sancito il loro incredibile successo. Dopo la trasmissione, le cinque giovanissime ragazze, raggruppate nella girls band chiamata Lollipop, hanno cavalcato la cresta dell’onda. E, in un vero e proprio batter baleno, hanno saputo riscuotere un clamore davvero incredibile. Come ogni cosa bella, però, anche la loro unione è terminata. E, nel 2004, hanno annunciato il loro scioglimento. Certo, nel corso degli anni, alcune di loro si sono anche riunite. Ma le Lollipop di una volta non ci sono più.

A tal proposito, quindi, siete curiosi di sapere cosa fanno oggi e come sono diventate? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Roberta, ma delle altre cosa sappiamo? Stando a quanto si apprende dai loro canali social ufficiale, sembrerebbe che tutte, chi più e chi meno, continua a coltivare la sua passione per la musica.

Vi piacerebbe rivederle insieme?