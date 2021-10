Sapete cosa faceva Luciana Litizzetto prima di diventare famosa nel mondo dello spettacolo? Non indovinereste mai il retroscena!

Chi non adora Luciana Litizzetto? L’attrice e comica è amata da tutti gli italiani! E’ oggi in tutte le librerie con il suo nuovo libro, “Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore”. Per la prima volta ha parlato della sua esperienza di genitori affidatario.

Quindici anni fa ha accolto in famiglia Jordan e Vanessa, oggi due giovani che hanno avviato una carriera brillante. Vanessa lavora nel settore della comunicazione, Jordan invece nel mondo delle produzioni cinematografiche. Luciana è una donna davvero in gamba: nel 2007 il suo talento le ha permesso di ricevere il prestigioso premio De Sica, riservato alle personalità più in luce del momento, nel mondo dello spettacolo e della cultura. Ma sapete cosa faceva Luciana Litizzetto prima di diventare famosa?

Cosa faceva Luciana Littizzetto prima di diventare famosa? Non indovinereste mai

Luciana Litizzetto, classe ’64, nel 1984 ha preso il diploma al Conservatorio G Verdi, a Torino. Prima di diventare famosa ed intraprendere la sua carriera nel mondo dello spettacolo, la comica ed attrice ha insegnato musica!

Era un’insegnante alla Scuola media statale Carlo Levi del quartiere Vallette: questa attività l’ha tenuta occupata per ben 9 anni. Contemporaneamente la Litizzetto collaborava con Gioventù Operaia, il mensile della GiOC. Ha frequentato anche la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Torino dove ha conseguito la laurea in materie letterarie.

Anni dopo, precisamente tra l’88 ed il ’90, ha deciso di frequentare la scuola di recitazione: da lì a poco partirono i suoi spettacoli di cabaret, prima che diventasse una star nel mondo dello spettacolo italiano.

Leggi anche Luciana Litizzetto, che spavento: è successo dopo la puntata con Raffaella Carrà

Conoscevate questi particolari sulla vita della celebre comica ed attrice?