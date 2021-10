Mamma Ho Perso L’Aereo torna al cinema con un remake: la rivisitazione del film cult degli anni ’90 farà impazzire tutti, ecco i nuovi protagonisti!

Nella vita, prima o poi, tutto torna. Anche ‘Mamma ho perso l’aereo’! Il film cult degli anni ’90 sta arrivando nuovamente nelle sale con un remake.

Il pubblico potrà rivivere la storia dell’iconico film che ha lanciato la carriera di Macaulay Culkin. ‘Home sweet home alone’ sarà una rivisitazione del grande classico uscito nel 1990: ma chi entrerà a far parte del cast? La trama sarà la stessa?

“Mamma Ho Perso l’Aereo” torna al cinema con un ‘remake’: cast stravolto, ecco i nuovi protagonisti

E’ uscito finalmente il trailer del remake di Mamma Ho perso l’Aereo. Gli amanti del film cult degli anni ’90 potranno rivivere le stesse emozioni regalate dal piccolo Kevin McCallister!

Il film Home Sweet Home Alone è in uscita il prossimo 12 novembre. Il protagonista sarà interpretato da Archie Yates, l’attore che ha fatto il suo debutto nel 2019 in “Jojo Rabbit”. Gli altri nomi: Ellie Kemper, Rob Delaney, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki e Chris Parnell.

Leggi anche Macaulay Culkin di ‘Mamma ho perso l’aereo’ uguale a quand’era bambino: c’è solo un dettaglio…

La trama

Max Mercer è un giovane ragazzo che viene ‘dimenticato’ a casa dalla sua famiglia, partita per il Giappone. Quando una coppia sposata cercherà di recuperare un cimelio dal valore inestimabile, metterà gli occhi sulla casa della famiglia Mercier: toccherà a Max proteggerla da ‘intrusi’.

Leggi anche Erano i ladri di ‘Mamma ho perso l’aereo’: sapete come diventati sono oggi? La foto a confronto

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui