Massimiliano Allegri rompe il silenzio: le parole dopo la rottura con Ambra

Massimiliano Allegri rompe il silenzio: le parole dell’allenatore della Juventus dopo la rottura con Ambra Angiolini.

Una rottura di cui si sta parlando tantissimo nelle ultime settimane. Soprattutto dopo la consegna del tapiro d’oro, ritenuta fuori luogo da gran parte dei telespettatori. Parliamo della fine della storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Una fine che sarebbe sopraggiunta in seguito ad un tradimento da parte dell’allenatore della Juventus.

A confermare l’indiscrezione anche la figlia dell’attrice, Jolanda Renga, indignata per la consegna del tapiro alla mamma: lo sfogo della ragazza ha lasciato intendere che, tra i due, il “colpevole” della rottura era proprio Max Allegri. “Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino?”, ha scritto nelle sue storie di Instagram la diciassettenne, nata dall’amore tra Ambra e Francesco Renga. Ma Allegri si è espresso sulla vicenda? Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Massimiliano Allegri e la rottura con Ambra: “Non intendo farlo”, le parole del mister sono chiare

La rottura tra Massimiliano Allegri ed Ambra è sulla bocca di tutti. Tutti ne parlano, tranne Allegri. Nell’ultima conferenza stampa prima del match contro la Roma, però, all’allenatore della Juventus non è mancata una domanda di gossip. Nonostante non fosse il momento più adatto, essendo una conferenza calcistica, un giornalista ha cercato di indagare, ma la risposta di Massimiliano Allegri è stata molto chiara.

Domanda alla quale, però, il mister bianconero non ha risposto, specificando: “Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani”. Insomma, Allegri sembra non avere alcuna intenzione di esprimersi sulle sue vicende personali.

Almeno per il momento, quindi, il mister ha deciso di non parlare della fine della sua relazione. Una relazione iniziata nel 2017 e che, fino a poco fa, sembrava procedere a gonfie vele.