Sophie Codegoni incanta il pubblico del GF VIP con un look diverso dal solito: nella sesta puntata del reality ha scelto il lilla come colore della serata, ecco i dettagli del minidress!

Il minidress è uno dei capi che non può assolutamente mancare nel guardaroba di ogni donna: lo sa bene Sophie Codegoni, la concorrente del Grande Fratello VIP.

L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi una delle più chiacchierate della Casa di Cinecittà, in una delle puntate in diretta su Canale 5 ha lasciato senza parole milioni di telespettatori. La Codegoni nel sesto appuntamento del reality ha scelto un look così glamour che è stato impossibile non notarlo.

GF VIP, il minidress lilla di Sophie Codegoni è il ‘must have’ per ogni donna: i dettagli del look

Tra le più chiacchierate e fashion della Casa del GF VIP c’è senza dubbio lei, Sophie Codegoni. Sembrava il total black il suo look ideale, invece no! Per la sesta puntata del famoso reality la Codegoni ha sorpreso tutti con un minidress lilla!

La 20enne ha indossato un abito lilla firmato Les Filles d’Eva: un drappeggiato laterale ha lasciato la gamba in bella vista! Un paio di decolletè in palette ha scelto ai piedi, per completare l’outfit: Ninalilou è il brand delle scarpe scelte per la puntata. Un look decisamente sexy ed elegante per la giovane Sophie che con la sua bellezza ed il suo stile conquista sempre tutti.

L’ex tronista a quanto pare non ha attirato l’attenzione solo del pubblico ma anche di qualche inquilino della casa più spiata d’Italia. Tra la Codegoni e Gianmaria sembra star nascere un interesse che potrebbe andare oltre una semplice amicizia.

