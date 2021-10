La notizia che fa impazzire i fan: Adele l’ha appena annunciato e ha lasciato tutti senza parole.

Negli ultimi giorni è arrivata in modo del tutto inaspettata la prima intervista di Adele, dopo circa 5 anni. Su Vogue Uk la cantante si è lasciata andare toccando anche punti molto dolorosi per lei.

Questa che adesso si presenta è una nuova Adele, quella che si è lasciata il fallimento del matrimonio alle spalle e che è andata avanti, ha guardato oltre per guardare dentro se stessa. E così, ecco arrivare il suo nuovo singolo, Easy on me, uscito il 15 ottobre. In poche ore, il brano ha raggiunto le milioni di visualizzazioni ed è arrivato in tendenza. Ma l’artista ha annunciato anche una notizia del tutto inaspettata, che ha fatto impazzire i fan: ma di cosa si tratta?

Adele l’ha appena annunciato: la notizia ha mandato in visibilio i fan

Adele è oggi una delle artiste più amate e apprezzate, in tutto il mondo. Soltanto il 15 ottobre, è uscito il suo nuovo singolo Easy on me. In pochissime ore, il brano ha raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni. Una nuova bellissima canzone, accompagnata nei giorni scorsi da una inaspettata intervista, arrivata dopo circa 5 anni.

A Vogue Uk, ha lasciato libere le parole. Ma l’artista ha anche sorpreso i fan, con una notizia incredibile che ha avuto uno sviluppo incredibile. Ma cosa ha esattamente annunciato? Siete pronti? Il 19 novembre ci sarà l’uscita del suo nuovo album ’30’, a sei anni di distanza dal suo ultimo lavoro. E’ stata proprio l’artista a svelarlo, tramite il suo seguitissimo profilo instagram.

Adele, proprio nell’intervista a Vogue Uk ha affermato che questo nuovo album è come un’autodistruzione, un’auto-riflessione e auto-redenzione. Adesso, vuole che le persone ascoltino la sua versione. Sembrerebbe che in questo nuovo e tanto atteso lavoro non ci saranno duetti, perchè questa è una storia che Adele ha sentito il bisogno di raccontare da sola.