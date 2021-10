Prima le nozze nel corso della prima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, poi la decisione che ha spiazzato tutti: nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Tra le tante coppie che abbiamo conosciuto nel corso di queste sette stagioni, quella che ha saputo conquistare l’attenzione su di sé è proprio quella formata da Annalisa e Fabrizio. I due sono convolati a nozze nel corso della prima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, ma cos’è successo dopo? Nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro! Stiamo parlando proprio di Annalisa e Fabrizio della primissima edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Entrati a far parte del programma nel 2016 insieme ad altre due coppie, i due giovanissimi hanno deciso di prendere parte ad un vero e proprio esperimento sociale: il matrimonio ‘abbinato’. Grazie a degli esperti, che li hanno ampiamente conosciuti, tre donne e tre uomini partecipano alla trasmissione con l consapevolezza che, da un momento all’altro, la loro vita cambierà. Non soltanto, infatti, stanno per conoscere una persona completamente a loro sconosciuta, ma addirittura lo stanno anche per sposare. Insomma, un colpo di scena davvero impressionante.

Le nozze a Matrimonio a prima vista Italia, poi la decisione choc: l’avreste mai detto?

Nel corso della prima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, Annalisa e Fabrizio hanno maggiormente catturato l’attenzione del pubblico italiano. Seppure inizialmente sembrava che non ci fosse feeling tra loro, col passare del tempo sembrava che l’allarme fosse rientrato. E che entrambi avessero dato inizio ad una splendida storia d’amore. Cos’è successo, però, dopo il programma? Sappiamo benissimo che il format della trasmissione è proprio questo: concedere alla coppie un tot di tempo per capire. E poi trarre le proprie conclusioni. Cosa sarà successo a Fabrizio ed Annalisa dopo le nozze?

Non tutti lo sanno, ma a distanza di qualche tempo dalle loro nozze, Fabrizio ed Annalisa hanno deciso di dirsi addio per sempre. Ad oggi, non sappiamo se entrambi si siano rifatti una vita oppure no. Una cosa, però, è certa: hanno scelto di intraprendere due strade separate.

Ve lo sareste mai immaginati?