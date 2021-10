Qui era piccolissimo, oggi è cantante molto amato: dopo la vittoria ad Amici non si è più fermato

Qui era piccolissimo, oggi è un cantante molto amato: dopo la vittoria ad Amici il successo l’ha completamente avvolto.

Un dolcissimo scatto social, pubblicato da un grande artista. Qui, era piccolissimo, ma già pronto ad abbracciarci con il suo grande talento. Oggi, il bambino fotografato è un cantante molto amato e affermato. Sguardo birichino, proprio come oggi, sembrerebbe essere insieme al suo papà.

La somiglianza è evidente, sono praticamente uguali. Come vi abbiamo accennato, dopo la vittoria ad Amici di Maria de Filippi, insieme al suo mitico gruppo, ne hanno fatta di strada. Oggi, sono una delle band più amate e apprezzate in assoluto. Avete capito di chi parliamo? E’ davvero semplice riconoscerlo.

In questo scatto è piccolissimo, oggi un cantante molto amato: ha vinto Amici proprio quell’anno

Il bambino fotografato in questo scatto è diventato oggi un artista di grande successo. Era solo un bambino, quando ha iniziato ad apprendere l’arte della musica. Infatti, in basso al post pubblicato sul suo seguitissimo profilo instagram, dove abbiamo ritrovato questa foto, ha raccontato di alcuni suoi inizi.

“Avevo 6 anni quando ho imparato il primo accordo sulla chitarra, è da lì che ho iniziato a sognare di fare il chitarrista. Ho avuto genitori che non mi hanno mai ostacolato in questo percorso, ed ora eccomi qui… “, ha scritto a corredo. Vi abbiamo già svelato che è stato il vincitore, insieme al suo mitico gruppo, di Amici di Maria De Filippi, ma di quale edizione? E ovviamente, chi è l’artista in foto? Non è affatto difficile, perchè è praticamente uguale ad oggi. L’avete capito?

Proprio così, in questa bellissima immagine figurante un momento dell’infanzia, vediamo Stash dei The Kolors. L’amatissima band ha vinto nel 2015 la quattordicesima edizione di Amici. Negli ultimi anno l’abbiamo anche visto nel ruolo di maestro di canto. Voi, guardando la foto, l’avreste mai riconosciuto?