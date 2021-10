Quanti figli ha Amadeus? Curiosità e vita privata del famoso conduttore

Presente in tv da più di trent’anni, Amadeus è sposato con Giovanna Civitillo: sapete quanti figli ha il famoso conduttore?

Ci tiene compagnia ogni sera con “I soliti ignoti” su Rai 1 ma di trasmissioni ne ha condotte davvero tante e sempre con grande professionalità. Amadeus è uno dei conduttori televisivi italiani di maggior successo e la sua carriera è davvero strepitosa.

Nato a Ravenna da genitori siciliani ma cresciuto a Verona, Amedeo Umberto Rita Sebastiani inizia ad esprimere il suo talento negli anni ’80 lavorando a Radio Verona. Grazie a Claudio Cecchetto, nell’86 ha l’opportunità di entrare a Radio Deejay dove lavorerà con Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini.

L’esordio in televisione arriva nel 1988 nel programma 1,2,3, Jovanotti su Italia 1. Da allora per lui sarà un crescendo di soddisfazioni e successi. Festivalbar, Buona domenica, Campioni di ballo, Il Quizzone, sono solo alcune delle trasmissioni che ha condotto e che gli hanno permesso di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico.

Amadeus è felicemente sposato, ma sapete quanti figli ha? Ripercorriamo insieme la sua vita privata.

Amadeus, vita privata: quanti figli ha il celebre volto di Rai 1?

Su Rai 1 Amadeus ha condotto tanti programmi tra cui anche L’Eredità che gli ha permesso di incontrare nel 2003 la sua dolce metà, Giovanna Civitillo. Quest’ultima aveva lavorato come ballerina in Carramba! Che sorpresa e Domenica In per poi arrivare ad essere colei che introduceva con la famosa “scossa” l’omonima manche de L’Eredità.

I due sono sposati dal 2009 con rito civile e dal 2019 in chiesa, dopo l’annullamento del precedente matrimonio del conduttore con la sua prima moglie. Amadeus infatti è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino dalla quale ha avuto la figlia Alice.

Dall’amore per Giovanna, invece, è nato il figlio José Alberto, così chiamato in onore di José Mourinho, ex allenatore dell’Inter di cui Amadeus è un grandissimo tifoso.