Scontro accesissimo post puntata, volano parole grosse: “Mi hai tradita”

La puntata del GF Vip 6 di venerdì 15 ottobre ha generato un durissimo scontro tra due concorrenti: è successo dopo la diretta.

La decima puntata del GF Vip 6 è stata ricchissima di emozioni e polemiche: dalla sorpresa di Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini a Manuel Bortuzzo alle nomination che hanno scatenato un accesissimo scontro tra due concorrenti.

Anche in questa edizione all’interno della casa si sono creati determinati equilibri: a distanza di un mese dall’inizio del gioco, le dinamiche tra i Vipponi sono diventate sempre più complesse e le reciproche antipatie sono ormai evidenti a tutti.

Nel corso della diretta di venerdì, abbiamo visto Manila Nazzaro, inizialmente legata da una certa amicizia Soleil, esternare i suoi sospetti sull’autenticità di alcune discussioni tra l’italo americana, Gianmaria e Sophie. L’ex Miss Italia si è chiesta come mai certe liti abbiano luogo sempre in vista della puntata serale.

Al momento delle nomination però la Nazzaro non ha votato Soleil come tutti si aspettavano bensì un’altra Vippona che ci è rimasta davvero male. Scopriamo di chi si tratta e cosa si sono dette le due.

GF Vip, scoppia un putiferio dopo la diretta: lo scontro avviene proprio tra loro

Manila ha nominato Raffaella Fico, finita questa settimana al televoto con Miriana, Soleil e Sophie. La napoletana proprio venerdì ha superato la nomination contro Amedeo Goria che è stato eliminato e avrebbe preferito non andare di nuovo al televoto.

L’ex Miss Italia ha motivato la sua scelta dicendo che lo ha fatto per il bene della coinquilina, ma Raffaella dopo la puntata ha voluto comunicarle tutta la sua delusione: “Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare. Io ti reputavo amica”. “Tu mi avevi detto ‘non ti voterei mai nemmeno se me lo chiedessi’. Guarda un po’ mi hai votato e pensa che nemmeno te l’ho chiesto. Non te l’ho mai detto e non dire bugie”, ha poi aggiunto la Fico ricordando anche di averle detto di non nominarla giusto prima di entrare in Mistery Room.

La Nazzaro si è giustificata dicendo che credeva di farle un favore votandola: “Cosa? Assolutamente no. Eravamo dentro la stanza, avevo già scelto la tua carta e avevo scartato le altre. Ti ho guardata e ho detto ‘Raffa ti ho votata’. Proprio perché ero in buona fede. Perché l’ho fatto? Ti ho vista nervosa oggi, come se non volessi più stare qui. Per te quindi avevo una motivazione, ero sicura che non fossi più sicura di restare”.

