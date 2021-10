Squid Game, a quanto ammonta il cachet di Lee Jung-Jae? Incredibile: cifra stellare!

Lee Jung-Jae è uno degli attori principali della serie tv “Squid Game”: sapete a quanto ammonta il suo cachet? La cifra è stellare

Sapete a quanto ammonta il cachet di Lee Jung-Jae? La cifra percepita dall’attore della serie tv “Squid Game” è veramente stellare. Di seguito vi sveliamo tutti i dettagli.

Squid Game, qual è il cachet di Lee Jung-Jae

Squid Game è una serie televisiva sudcoreana, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. La serie è stata distribuita in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 17 settembre 2021. La serie ha avuto un successo incredibile e si stima che ad oggi sia il prodotto più richiesto nella storia di Netflix. La serie è costituita da nove episodi e in cantiere potrebbe esserci già la seconda stagione.

La storia ruota attorno ad un gruppo di persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza. Tale gioco ha in palio un montepremi che si aggira attorno ai 33 milioni di euro. L’autore della serie tv vuole mettere in luce proprio il divario tra ricchi e poveri nel Sud Corea. Il gioco è stato concepito dall’autore stesso sulla base delle sue personali difficoltà giovanili. La sceneggiatura è stata stesa per la prima volta nel 2008, ma l’autore non è riuscito a trovare produttori disposti finanziare l’opera, fino a quando si è fatta avanti Netflix. Alla fine la nota azienda ha avuto ragione.

Tra gli attori principali della serie tv troviamo Lee Jung-Jae, che interpreta Seong Gi-hun. Il suo cachet è veramente stellare. Per interpretare uno dei protagonisti principali della serie televisiva, infatti, l’attore ha percepito ben 1.9 milioni di euro. Una cifra stellare, ma, visto il successo, ben pagata.