Dal castano al rosa shocking il passo sembra esser breve: la star famosa in tutto il mondo si è resa protagonista di un drastico cambio look! Ecco la foto

La star famosa in tutto il mondo ha lasciato senza parole i suoi milioni di fan. Un ‘colpo di testa’ sorprendente: il suo ‘nuovo’ hair look è incredibile!

La celebrità di cui vi parliamo è Jennifer Lopez: la famosa attrice e cantante statunitense ha stravolto il colore dei suoi capelli per scattare una nuova campagna pubblicitaria. L’ex ragazza del Bronx, di origini portoricane, è un’icona senza età: fisico statuario e tonico, vanta un viso che sembra disegnato. JLo è una vera diva, in tutto il mondo. Ma cosa ha combinato ai suoi capelli questa volta? In tanti sono rimasti sotto choc!

Drastico cambio look per la star: ha cambiato colore di capelli, è diventata una bubble gum!

E’ Chris Appleton il suo hairstylist di fiducia e questa volta si è davvero superato. Per gli scatti della campagna pubblicitaria del brand di scarpe DSW, Jennifer Lopez si è trasformata in una bubblegum!

Tutto vero: il rosa shocking è diventato il colore di capelli della star mondiale. Dal castano è passata ad un hair look che non passa assolutamente inosservato: eccola in tutto il suo splendore.

Una trasformazione super pop e giovanile che è durata, però, il tempo di uno scatto: quello per la campagna del brand di scarpe DSW. Non è dunque un drastico e duraturo cambio look: la celebrità è diventata una bubble gum solo per qualche ora. Ha osato ed ha lasciato tutti senza parole: il rosa le ha donato un’aria ancora più fresca e giovanile.

