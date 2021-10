Uomini e Donne, clamoroso spoiler: Tina lo ha fatto davvero! Cosa è successo in studio durante la registrazione di una puntata.

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata da circa un mese, ma i colpi di scena nello studio della trasmissione di Maria De Filippi sono stati già tantissimi. Nuove conoscenze, nuove emozioni: nasceranno veri amori grazie alla trasmissione? Staremo a vedere! Nel frattempo, arriva uno spoiler dall’ultima registrazione di una puntata…

Come sappiamo, le puntate non sono in diretta, ma vengono registrate diversi giorni prima della messa in onda. E proprio ieri, ci sono state le riprese di un nuovo appuntamento…dove è successo qualcosa di imperdibile. A spoilerare la novità in studio è stato Gianni Sperti, che ha postato una storia sul suo Instagram. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Piccolo indizio: c’entra la sua amica e collega Tina Cipollari!

LEGGI ANCHE —->Con Tina Cipollari erano spesso scintille, la ricordate a Uomini e Donne? Com’è cambiata la sua vita dopo il programma

Uomini e Donne, lo spoiler arriva dall’Instagram di Gianni Sperti: cosa ha fatto Tina?

State seguendo questa nuova edizione di Uomini e Donne? Tantissime le novità e le new entry, ma alcune cose non cambiano mai. Come la rivalità super accesa tra Tina Cipollari e la dama del trono Over Gemma Galgani. L’opinionista non crede alla buona fede della torinese, che, secondo Tina, è in studio in cerca di visibilità e non del vero amore. Tina, infatti, non crede neanche alla sua frequentazione con il nuovo cavaliere Costabile. Ma cosa è accaduto nell’ultima registrazione?

Ebbene, avete presente la mummia presente in studio? Quella che, nelle scorse puntate, è stata praticamente distrutta dalla Galgani? Nella scorsa puntata, Tina aveva avanzato una richiesta a Maria De Filippi, per proteggere la sua creazione: quella di metterla appesa al soffitto, in modo che la Galgani non potesse rovinarla. Ebbene, un video pubblicato da Gianni su Instagram ci spoilera che è andata proprio così! La mummia, creata da Tina per prendere in giro Gemma, è stata proprio fissata al soffitto dello studio, date un’occhiata:

LEGGI ANCHE —->Gemma Galgani irriconoscibile: com’era prima di Uomini e donne

Qualcosa ci dice che è in arrivo un nuovo scontro tra le due protagoniste di Uomini e Donne, ne vedremo delle belle! E voi, seguirete le nuove puntate della trasmissione?