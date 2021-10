Yara e Jovi hanno partecipato a 90 giorni per innamorarsi, ma cos’ è successo dopo il programma? Il colpo di scena che non avreste mai immaginato.

Siete pronti ad una nuova puntata di 90 giorni per innamorarsi? A partire dalle ore 21:00 di questa sera, Domenica 17 Ottobre, prima ancora del tour de force della dottoressa Emma Craythorne e dei suoi casi a La Clinica della Pelle, su Real Time andranno in onda delle nuove puntate del famosissimo programma. A cosa assisteremo questa sera? Chi lo sa! Lo scopriremo solo vivendo. Una cosa, però, è certa: saranno degli appuntamenti davvero imperdibili.

In attesa di scoprire cosa succederà questa sera, la nostra mente non ha potuto fare un viaggio nel passato. E pensare a due giovanissimi ragazzi che hanno preso parte ad una delle scorse edizioni di 90 giorni per innamorarsi. E che hanno riscosso un successo impressionante. Stiamo parlando proprio di loro: Yara e Jovi. Ecco, cosa sappiamo su di loro? I due ragazzi si sono sposati? Ed adesso come stanno? Se siete curiosi di scoprire ogni cosa, proseguite nella lettura. C’è un colpo di scena che non avreste mai immaginato.

Yara e Jovi dopo 90 giorni per innamorarsi, cos’è successo? Il colpo di scena

Sono davvero tantissime le coppie che si sono formate a 90 giorni per innamorarsi, ma nessuna è stata come Yara e Jovi. Ecco. Cosa sappiamo esattamente su di loro? A distanza di qualche tempo dalla loro partecipazione ed unione nel programma, com’è cambiata la loro vita? E, soprattutto, stanno ancora insieme? Scopriamo insieme ogni cosa.

Si sono conosciuto ed, immediatamente, piaciuti, Jara e Jovi a 90 giorni per innamorarsi tanto da convolare anche a nozze. Cosa sappiamo adesso su di loro? Ebbene: stando a quanto si apprende dai loro canali social ufficiali, sembrerebbe che ancora adesso, a distanza di tempo, i due giovanissimi ragazzi siano ancora una coppia. E che, qualche mese fa, siano anche diventati genitori di una splendida ed adorabile bambina.

Insomma, un colpo di scena davvero incredibile. Voi, però, l’avreste mai immaginato? Avreste mai detto che Yara e Jovi avrebbero resistito? Noi si, assolutamente!