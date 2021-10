Alex Belli, ricordate dove l’abbiamo già visto? E’ stato più volte concorrente, ma esattamente dove?

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è accompagnato in questa nuova avventura da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. E’ passato circa un mese dall’inizio di questa nuova edizione. Le prime tensioni in casa iniziano a sentirsi e gli scontri si accendono.

Leggi anche Alex Belli, ‘triste’ confessione: è successo a poche ore dall’ingresso nella casa del GF VIP

Nella puntata precedente, abbiamo avuto modo di appurare la non complicità tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Fra le due, non c’è un buon rapporto, e sembrerebbe che , dopo la scena del bicchiere ormai nota, non ci sia più modo di recuperare. Ovviamente, tutto potrebbe cambiare. Proprio le due concorrenti, insieme a Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, sono in nomination, chi sarà salvata? Tra i concorrenti che più si sta facendo notare non possiamo non citare Alex Belli. Non è la sua prima volta come concorrente, ricordate dove l’abbiamo visto?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Alex Belli, dove l’abbiamo già visto? Non è la sua prima volta come concorrente

Mancano pochissime ore e una nuova puntata del Grande Fratello Vip ci accompagnerà, questa sera, lunedì 18 ottobre, pronta a sorprenderci. Al televoto, questa volta, ci sono quattro donne, e sono Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico e Miriana Trevisan. Chi sarà salvata? Lo scopriremo a breve.

Leggi anche Ricordate com’era Alex Belli a Centovetrine? Guardate qui: farete fatica a crederci!

Tra i concorrenti che si sta facendo notare c’è Alex Belli. L’attore sta dimostrando di avere una grande personalità e si rende protagonista, spesso, di momenti che fanno divertire i telespettatori. Non è la sua prima volta nel ruolo di concorrente, ricordate dove l’abbiamo già visto? Alex ha partecipato a Ballando con le stelle, nel 2012.

Qualche anno più tardi, esattamente nel 2015, è stato concorrente de L’isola dei famosi. Ma l’abbiamo visto anche in numerosi programmi, come Caduta Libera, Detto Fatto Night, Selfie-Le cose cambiano. E come dimenticarlo insieme alla sua bellissima moglie, Delia Duran, a Temptation Island Vip, dove, la coppia è uscita più unita che mai.