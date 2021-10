Stasera, Lunedì 18 Ottobre, ci sarà una nuova puntata del GF Vip, ma quali sono le sue anticipazioni? Scopriamo insieme ogni cosa.

Quelli di questa sera, Lunedì 18 Ottobre, saranno degli appuntamenti televisivi piuttosto imperdibili. Su Rai Uno, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ci sarà la quinta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone. Su Canale 5, invece, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. Ma cosa accadrà? Quali sono le sue anticipazioni?

Dopo l’imperdibile appuntamento di Venerdì scorso, Alfonso Signorini è pronto a regalare una nuova ed incredibile puntata del famosissimo ed amatissimo reality show di Canale 5. È trascorso poco più di un mese dall’inizio di questo avventura e possiamo dire a gran voce di essere entrati nel vivo del gioco. Scontri, nuovi ‘amori’, incomprensioni e tensioni, sono ormai all’ordine del gioco. E l’equilibro della casa, spesso e volentieri, viene messo a dura prova. Cosa accadrà, però, questa sera? Al momento, non ci sono ancora anticipazioni ufficiali. Facciamo, però, un attimo il punto della situazione. E capiamo su che cosa verterà la puntata di questa sera.

GF Vip, le anticipazioni della puntata di Lunedì 18 Ottobre: il televoto

Tra pochissime ore, quindi, Alfonso Signorini sarà in diretta dallo studio di Cinecittà. E condurrà una nuova ed imperdibile puntata del GF Vip. Cosa accadrà, però, nel corso dell’appuntamento di oggi, Lunedì 18 Ottobre? Reggetevi forte: si prospetta una puntata davvero imperdibile!

Sebbene non siano ancora state rese ufficiali le anticipazioni del GF Vip di questa sera, sappiamo per certo che la puntata sarà incredibile. E tratterà, soprattutto, di diversi argomenti ‘bollenti’. In primis, cosa sta accadendo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu? Il giovane, proprio qualche giorno fa, ha confessato di provare un forte interesse. E, seppure l’ex di Non è la Rai ne fosse rimasta lusingata e avesse ricambiato, sembrerebbe che in queste ultime ore abbia fatto dietrofront. Cosa sappiamo, invece, di Sophie e Gianmaria? Nel corso della settimana, l’imprenditore napoletano ha chiuso definitivamente la sua frequentazione con Greta e si è detto pronto a conoscere la Codegoni. A quanto pare, però, l’ex tronista adesso ha ammesso di non provare nulla per lui. E di essersi resa addirittura conto che il buon Antinolfi non è il suo tipo. Cambierà di nuovo idea? Infine, sul web si legge che ci saranno diverse sorprese sia per Katia che per Aldo. Sarà davvero così? Nel frattempo, vi ricordiamo il televoto in corso tutto tra donne: chi sarò la nominata diretta tra Miriana, Raffaella, Soleil e Sophie!

Insomma, una puntata scoppiettante. Poi non ci dite che non vi avevamo avvertito!