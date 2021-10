Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de I Bastardi di Pizzofalcone di Lunedì 18 Ottobre: amarissima verità per Giuseppe Lojacono.

Siamo quasi giunti alla fine di questa terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone? Vi sta piacendo fino a questo momento l’amatissima serie tv di Rai Uno? A noi decisamente si! Ancora di più rispetto agli anni precedenti, la fiction sta regalando dei casi da risolvere davvero incredibili e, soprattutto, dei colpi di scena impressionanti!

Proprio stasera, Lunedì 18 Ottobre, andrà in onda la quinta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone, ma cosa dobbiamo aspettarci? Nel corso dell’episodio precedente, come ricorderete, abbiamo visto l’intero commissariato lavorare per tentare di risolvere l’omicidio di una giovane sposa. Adesso, invece, cosa accadrà? Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che i ‘bastardi’ dovranno fare i conti con quella che inizialmente aveva tutte le sembianze di una rapina finita male. Davvero avvincente, vero? Ma le sorprese non sono affatto finite qui. Sembrerebbe, infatti, che Giuseppe Lojacono dovrà mandare giù un boccone piuttosto amaro. Scopriamo insieme ogni cosa.

I Bastardi di Pizzofalcone, le anticipazioni di Lunedì 18 Ottobre: amara verità per Lojacono

Dopo l’omicidio della giovanissima sposa, che inizialmente sembrava essere la vittima di una faida camorristica, nella puntata di Lunedì 18 Ottobre, I Bastardi di Pizzofalcone dovranno fare i conti con un omicidio in farmacia.

Dalle anticipazioni, infatti, si legge che nella puntata che andrà in onda tra qualche ora, i bastardi si recheranno sul luogo dell’omicidio dove, qualche ora prima, si era consumata una rapina. Ciò che, però, sembrava essere un incidente, in realtà si dimostrerà tutt’altro. Sembrerebbe, infatti, che la giovane ragazza non sia stata uccisa per sbaglio, ma che era tutto organizzato. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si legge, inoltre, sembrerebbe che Giuseppe Lojacono sia ancora alla ricerca di colui che ha commesso l’attentato fuori il ristorante di Letizia. Durante le sue ricerche, però, il buon ‘Cinese’ verrà a scoprire un’amara verità. E a rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, sarà proprio la sua amica Letizia. Cosa scoprirà? Chi lo sa! Una cosa è certa: Lojacono riceverà un vero e proprio colpo basso!

Ci avviciniamo al finale di stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, eppure sembrerebbe che i colpi di scena non siano mai disposti a placarsi. Siete d’accordo?