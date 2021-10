Anticipazioni Matrimonio a prima vista, puntata di martedì 19 ottobre: nuovi colpi di scena tra le coppie.

Matrimonio a prima vista è tornato con la nuova edizione. La precedente è stata un successo. L’unica coppia rimasta insieme è quella formata da Francesco e Martina. I due sposini, dopo un anno, hanno confermato le loro promesse, con una meravigliosa cerimonia, celebrata il 18 settembre.

Da due settimane, ha avuto inizio la nuova edizione del tanto seguito programma in onda su Real time. Le coppie sono state formate, e sono Davide con Martina, Sergio e Jessica e Dalila con Manuel. Abbiamo avuto modo di vedere come è andato, almeno in parte, il viaggio di nozze. Nella nuova puntata di martedì 19 ottobre, cosa succederà? Ecco tutte le anticipazioni.

Matrimonio a prima vista, anticipazioni martedì 19 ottobre: una coppia già in piena crisi

La settima edizione di Matrimonio a prima vista è cominciata due settimane fa. Le coppie sono state formate da un team di esperti, quali Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Mario Abis. Sono Manuel con Dalila, Davide con Martina e Jessica con Sergio. Nella precedente puntata abbiamo seguito gli sposini durante il viaggio di nozze. Tra Sergio e Jessica sono nate le prime incomprensioni.

Cosa succederà nel prossimo episodio? A quanto pare, per quest’ultima coppia dovrebbe ritornare il sereno. Sergio, la volta scorsa, ha lamentato il problema della poca intimità con Jessica. Dopo il confronto, passeranno una bellissima notte, che renderà entrambi felici e aprirà un passo importante verso la convivenza. Sergio andrà a vivere per il momento a casa di sua moglie.

Tra Manuel e Dalila sembra continui ad esserci il sereno. Decideranno di vivere un po’ da lei e un po’ da lui, dato che, abitano nello stesso quartiere di Roma. Tornati dal viaggio di nozze, Manuel passerà la prova del cagnolino di Dalila. Ci sarà anche un pranzo con il padre di quest’ultima, al quale piacerà molto il marito della figlia.

Il colpo di scena ci sarà, invece, tra Davide e Martina. L’uomo, dopo il viaggio di nozze, prima di iniziare la convivenza tornerà a casa sua per prendere alcune sue cose personali. Ma al suo ritorno, un gesto non farà assolutamente piacere a Martina. Ma non è finita qui, perchè la donna racconterà al marito di aver ricevuto un biglietto dal suo ex, in cui era scritto di non sposarsi. A questo punto, scoppierà una forte discussione fra i due. Nella coppia ritornerà il sereno? Staremo a vedere.