L’amatissimo attore di Harry Potter ha spiazzato i fan con un incredibile annuncio: finalmente è tornato.

Tom Felton è un attore britannico amatissimo e famosissimo in tutto il mondo. Classe 1987, è entrato a far parte del mondo del cinema molto presto. Era solo un bambino, quando, nel 1999, ha recitato al fianco di Jodie Foster e Chow Yun-fat in Anna and the King.

Ma sappiamo benissimo che la fama internazionale è arrivata quando ha recitato nella saga di Harry Potter, nel ruolo di Draco Malfoy. Diventa il rivale del protagonista, Harry Potter, e viene confermato fino all’ultimo capitolo. Questo importante ruolo gli ha donato un successo straordinario, e soprattutto il grande amore del pubblico. Ma proprio da qualche giorno, l’attore ha annunciato una notizia del tutto inaspettata, e ha mandato in visibilio i fan.

L’attore di Harry Potter spiazza i fan: l’annuncio è arrivato solo adesso, non vediamo l’ora

E’ la star della bellissima e avvincente saga Harry Potter. Tom Felton ha interpretato Draco Malfoy, entrando a far parte della serie nel 2001. Da allora, la fama l’ha completamente avvolto e oggi è uno degli attori più amati ed apprezzati. Nell’ultimo periodo, Felton è stato al centro dell’attenzione, per un brutto episodio.

E’ stato colto da malore mentre era su un campo da golf per giocare una partita. L’attore è stato trasportato in ospedale. Sta bene, infatti, subito dopo, ha voluto rassicurare i suoi milioni di fan. Ma la star di Harry Potter continua a sorprendere, e tramite il suo profilo instagram, ha annunciato una incredibile novità.

Ebbene sì, come potete vedere, Tom Felton è tornato. L’attore è tra i protagonisti della nuova pellicola di guerra, The Forgotten Battle, film reso disponibile su Netflix dal 15 ottobre. Una notizia che ha subito destato l’attenzione dei follower, che non vedevano l’ora di poterlo nuovamente vedere in un nuovo film. Nel cast , oltre a Felton, figurano Gijs Blom, Jamie Flatters, Susan Radder , Jan Bijvoet, Coen Bril e Theo Barklem-Biggs.