Resterete di stucco quando la vedrete con questo look, la celebre star mai vista così prima d’ora: è irriconoscibile, eccola!

Un vero e proprio clamoroso cambio di look, quello che la celebre star ha mostrato sul suo canale social ufficiale. Splendida come non mai, la giovanissima ed amatissima modella ed attrice ha condiviso uno scatto del tutto inedito col suo pubblico social. E, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato un boom di likes.

Lei, come al suo solito, è davvero stupenda. Ciò che, però, ha maggiormente colpito l’attenzione del suo numerosissimo pubblico è il cambio look del tutto inaspettato. Sia chiaro: è sempre bellissima, ma bisogna ammettere che con questi capelli non l’avevamo mai vista prima d’ora. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la celebre star abbia deciso di apportare questa modifica ai capelli per il nuovo lavoro a cui ha preso parte. Sia chiaro, però: si tratta di un cambio davvero choc. E che, com’è giusto che sia, ha sorpreso e non poco i suoi sostenitori. Siete curiosi di sapere anche voi ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente!

Clamoroso cambio look per la celebre star: mai vista così prima d’ora

Ha sorpresa davvero tutti i suoi followers, l’amatissima e celebre star quando ha condiviso questo scatto su Instagram. Perché? Il motivo è semplice: il cambio di look è davvero incredibile! Stiamo parlando proprio di lei: della splendida Megan Fox! Fino ad adesso l’abbiamo ammirata e vista con lunghi capelli di colore nero, vero? Ebbene: da questo momento in poi, dimenticatevela! Da come si può chiaramente trasparire da una delle sue ultime foto su Instagram, l’attrice e modella ha deciso di entrare nel vivo del suo personaggio e di tingersi anche i suoi capelli.

Siete proprio curiosi di sapere e vedere come ha deciso di colorare i suoi capelli la splendida Megan Fox? Ci pensiamo immediatamente:

Avete visto proprio bene, si! I colori di Megax Fox non sono più neri, il colore con cui siamo stati abituati a vederla in tutti questi anni, bensì grigi. Una cosa, però, c’è da ammetterla: che sia col suo colore di capelli naturale o no, l’attrice è sempre splendida. Siete d’accordo?