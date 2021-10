Ha interpretato il ruolo della principessa Cristiana nel film Amarsi un po’, ma sapete cos’è accaduto dopo il successo? Noi l’abbiamo appena scoperto.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando della bellissima e dolcissima Cristiana del film Amarsi un po’. Uscito in tutte le sale cinematografiche nel 1984, la pellicola ha riscosso un successo davvero impressionante. D’altra parte, ricordate chi faceva parte del suo cast?

A partire dal giovanissimo Claudio Amendola fino all’immensa Virna Lisi, stiamo parlando del fior fiore della recitazione italiana. E, quindi, il successo conseguitone subito dopo, diciamoci la verità, è stato davvero scontato. Tra i protagonisti indiscussi del film, però, non possiamo fare a meno di citare anche lei: Tahnee Welch. Appena ventenne, l’attrice ha esordito nel mondo del cinema italiano proprio nel ruolo della giovane Cristiana. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato tutti. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Sono trascorsi esattamente 37 anni dall’uscita della pellicola, ma siete curiosi di sapere cosa sia successo a Tahnee Welch dopo il film? E, soprattutto, cosa fa oggi? Ci pensiamo immediatamente.

Era Cristiana di Amarsi un po’: cosa abbiamo appena scoperto su Tahnee Welch oggi

È stata proprio lei la protagonista indiscussa del film Amarsi un po’, la dolcissima Cristiana. In compagnia di Claudio Amendola, l’attrice new yorkese ha vestito i panni della bellissima principessa. Ed ha riscosso un successo davvero impressionante. Cosa è successo, però, subito dopo il film? Come in molti sanno, la splendida Tahnee ha cavalcato la cresta dell’onda. Ed ha preso parte a diversi e numerosi altri film. Senza considerare, inoltre, che proprio grazie alla sua bellezza, ha posato anche per copertine di diversi magazine.

Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? La sua filmografia, facendo qualche ricerca su internet, a quanto pare, terminerebbe intorno agli 2000. È proprio in questo anno che ha preso parte al suo ultimo film. Ad oggi, com’è cambiata la sua vita? Purtroppo, non abbiamo moltissime notizie! A quanto pare, la splendida Welch non ha canali social. E questo, quindi, non ci permette di avere moltissime informazioni sulla sua vita oggi. Da quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che l’attrice abbia deciso di dire ‘addio’ al mondo dello spettacolo.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo o, addirittura, grande schermo?