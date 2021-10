E’ stata una sorpresa per il pubblico ed anche per lei: il celebre artista, durante il concerto, ha fatto una dedica speciale alla sua dolce metà. Il momento è stato molto emozionante.

Era a Londra, allo Shepherd’s Bush Empire, e prima di cantare una canzone, si è fermato per fare una dedica speciale alla sua fidanzata.

Lei era sulla balconata di fronte al palco ed è rimasta in piedi, a fissarlo emozionata, per tutta la durata della serenata. Il video di Chris Martin e Dakota Johnson è diventato virale: emozione incredibile.

Ha sorpreso tutti i presenti con la dedica per la fidanzata: è successo durante il concerto

C’erano tantissime persone allo Stepherd’s Bush Empire di Londra, tutte per lui, ma Chris Martin ha avuto occhi solo per lei, la sua Dakota Johnson, presente al concerto nella balconata di fronte al palco.

Prima di cantare ‘My Universe’, il cantante de I Coldplay ha guardato verso la sua donna e le ha dedicato il brano: “Questa canzone parla del mio universo. E lei è qui! Grazie piccola. Tu, tu sei il mio universo”.

Per celebrare il nuovo album ‘Music of the Spheres’, uscito il 15 ottobre, i Coldplay si sono esibiti a Londra e, nel corso dell’evento, il pubblico si è trovato spettatore di un momento estremamente romantico.

La coppia vive una magnifica storia d’amore dal 2018. Dakota e Chris sono molto uniti e, secondo quanto rivelano alcuni portali online, vivono insieme in una mega villa a Malibu.

Il cantante dei Coldplay è papà di Apple e Moses, nati dal precedente matrimonio con Gwyneth Paltrow: la coppia è rimasta in ottimi rapporti.

