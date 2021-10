Vi siete mai chiesti dove si trova la pasticceria del famosissimo Boss delle Torte? Scopriamolo insieme: le ‘sorprese’ non finiscono mai.

Vi ricordate di lui? Come dimenticarlo, avete ragione! Protagonista indiscusso della serie televisiva che si concentrava sulla sua vita e sulla sua attività lavorativa, il famosissimo pasticcerie Buddy Valastro è stato uno dei protagonisti indiscussi del programma ‘Il Boss delle Torte’.

Fortemente concentrato sui suoi capolavori zuccherati, la trasmissione di Real Time ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dal primo momento. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante il buon Buddy sia lontano dalle telecamere italiane da un pezzo, il suo pasticcerie continua ad essere amatissimo e seguitissimo. In ogni puntata del programma, il simpaticissimo boss delle torte raccontava ai suoi telespettatori il suo iter per realizzare la sua ‘scultura’ di zucchero. E, vi assicuriamo, di capolavori ne sono usciti da quel laboratorio. Vi siete mai chiesti, però, dove si trova la pasticceria del famoso Boss delle torte. Se anche voi avete ancora l’acquolina in bocca quando pensate ai suoi capolavori, siete proprio nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi diremo ogni cosa sulla pasticceria.

Il Boss delle Torte, dove si trova la pasticceria di Buddy Valastro?

Sono diversi anni che, ormai, Buddy Valastro non fa più parte del piccolo schermo nostrano, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Come raccontato anche in un nostro articolo di qualche mese fa, il simpaticissimo personaggio tv continua a lavorare nella sua pasticceria. E, come testimoniato anche dal suo account social ufficiale, continua a preparare dei veri e propri capolavori. A tal proposito, siete curiosi di sapere dove si trova il suo negozio? Senza alcun dubbio, anche voi ve lo sarete chiesti quando ammiravate le sue sculture.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, almeno al momento, l’attività di Buddy Valastro sia all’estero. In particolare, la sua pasticceria, chiamata Carlo’s Bake Shop, si trova in New Jersey.

Esiste uno shop online?

Si, ci rendiamo conto: New Jersey è decisamente lontano! Esiste, però, uno shop online? Assolutamente si! Se siete proprio curiosi di gustare le prelibatezze del boss delle torte, non dovete fare altro che recarci sul sito ufficiale della pasticceria. E ordinare tutto quello che vi fa venire l’acquolina in bocca. La scelta è piuttosto ampia, ve lo assicuriamo!

Cosa ne dite? Partite già col primo ordine?