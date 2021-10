GF Vip, Antonello Pisu è il padre di Nicola: sapete qual è il suo lavoro?

Nicola Pisu sta conquistando sempre di più il pubblico del GF Vip: la madre del concorrente è Patrizia Mirigliani, ma conoscete suo padre?

E’ una delle scoperte di questa edizione del Grande Fratello Vip: Nicola Pisu sta regalando tante emozioni e siamo certi che ha ancora tanto da dare in questa esperienza.

Un’esperienza arrivata dopo anni bui, nei quali purtroppo era caduto nel terribile vortice della droga inducendo alla disperazione sua madre Patrizia. Come raccontato da lei stessa a Verissimo, la patron di Miss Italia fu costretta a denunciare suo figlio per tentare di salvarlo da quel tunnel.

Fortunatamente, Nicola è riuscito a chiudere quel bruttissimo capitolo della sua vita e al GF Vip sta dimostrando di essere un ragazzo d’oro che guarda al futuro con speranza. La sua incredibile storia è stata raccontata più volte le puntate del reality e l’incontro con sua madre fuori dalla casa di Cinecittà resta una delle pagine più belle della tv.

La Mirigliani la conosciamo benissimo, ma chi è il padre di Nicola?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Nicola Pisu, chi è suo padre Antonello

Il concorrente 32enne che in questi giorni sta mostrando un grande interesse verso Miriana Trevisan, è cresciuto per lo più con la mamma. I suoi infatti si sono separati quando Nicola era bambino e solo per un breve periodo il padre lo ha preso con lui.

Antonello Pisu vive in Trentino Alto Adige ed è un imprenditore. Proprio in Trentino, Nicola ha lavorato per un po’ in un albergo aiutato dal padre nonostante i rapporti tra loro non siano mai stati facili.

Da questa immagine postata su Instagram, è impossibile non notare una somiglianza piuttosto marcata col figlio, siete d’accordo? Chissà che prossimamente il signor Pisu non decida di fare una bella sorpresa al figlio mentre è rinchiuso al GF Vip!