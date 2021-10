GF Vip, clamorosa decisione in casa: è successo in queste ore

Altro colpo di scena al GF Vip: in casa qualcuno prende una decisione clamorosa e ne parla con Manila Nazzaro, ecco cos’è successo.

Dopo più di un mese di permanenza nella casa più spiata d’Italia, le carte al GF Vip 6 sono state rimescolate in un modo davvero inaspettato. Tra litigi e discussioni, stanno nascendo anche delle forti sintonie come quella tra Nicola e Miriana, possibile coppia tanto tenera quanto imprevista.

Altro rapporto dai risvolti inaspettati è quello tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Il giovane imprenditore napoletano per lungo tempo ha orbitato attorno alla sua ex fiamma Soleil, ma da qualche giorno le cose sembrano essere cambiate.

Il gieffino infatti ha virato improvvisamente verso Sophie, facendo anche delle forti esternazioni nel corso dell’ultima puntata. Per un po’ il pubblico ha intravisto la possibilità di un approfondimento del legame tra i due, ma in queste ore una clamorosa decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

E’ successo in casa e la protagonista di questo colpo di scena è la bella ex tronista.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF Vip, l’improvvisa decisione rimette di nuovo tutto in discussione: cosa sta accadendo in casa

Durante una chiacchierata in giardino, la Codegoni si è confidata con Manila Nazzaro sul rapporto con Antinolfi. “Stasera glielo dico chiaramente, così mi libero anch’io, capito?”, ha annunciato alla coinquilina.

Nel vedere la sua espressione dispiaciuta, l’ex Miss Italia ha manifestato tutta la sua comprensione alla ragazza: “Lo so, perché poi parte questo magone…quando devi dire una cosa ad una persona a cui vuoi bene, amico, amica, amore…però è vero, quel magone c’è e se c’è non va bene”.

Leggi anche—————->>>GF VIP, il minidress lilla di Sophie Codegoni è il ‘must have’ per ogni donna: i dettagli del look

“Perché poi mi dispiace, dopo glielo dico perché è giusto, perché non voglio neanche che dopo lui pensi ‘ok, lei magari adesso sta facendo un po’ la dura però in realtà’…”, ha detto Sophie.

La Nazzaro si è mostrata d’accordo con lei nel voler chiarire con Gianmaria: “Tu sei sempre stata molto chiara su questo punto, non è mai cambiata la tua idea”.

Manila ha comunque ammesso che, dopo aver visto la clip mandata in onda in puntata, ha ipotizzato che qualcosa di più potesse esserci tra i due. Dal momento però che non è così, secondo lei Sophie fa bene a tirarsi indietro.

La modella ha spiegato di aver avuto un momento di debolezza nei confronti di Antinolfi ma che in realtà non ha intenzione di avere una storia con lui. Cosa ne pensate?