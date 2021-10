GF Vip, cosa faceva Alfonso Signorini prima di diventare famoso

Lo conosciamo soprattutto come giornalista e conduttore del GF Vip, ma Alfonso Signorini prima svolgeva tutt’altra professione.

Il suo nome è inevitabilmente associato al ‘gossip’ e non potrebbe essere altrimenti visto che nulla gli sfugge sulla vita privata dei Vip. Un talento il suo che l’ha portato a dirigere un giornale autorevole in questo settore: Alfonso Signorini è il direttore del settimanale Chi a cui è approdato dopo aver accumulato un bel po’ di esperienza presso la redazione di Panorama.

Nella brillante carriera giornalistica del conduttore milanese c’è anche la direzione di Tv Sorrisi e Canzoni, la radio e tanti ruoli da opinionista in vari programmi tv come tante edizioni del Grande Fratello Nip e le prime tre del GF Vip.

A partire dalla quarta stagione, Signorini ha sostituito Ilary Blasi alla conduzione del reality e il pubblico ha avuto modo di conoscerlo ancora meglio e apprezzarne la grande cultura.

Sì, perché oltre alla bravura come giornalista, ha anche una vastissima cultura, ad esempio è un esperto di musica classica! Ma non è tutto: pochi sanno ad esempio che Alfonso non ha lavorato sempre in tv ma che la sua prima professione era molto diversa da quella di oggi.

GF Vip, Alfonso Signorini: quale lavoro svolgeva prima di approdare in tv

Da quando è al timone del famoso reality di Canale 5, Alfonso sta dimostrando grandi doti di intrattenitore che forse nessuno avrebbe sospettato. Insomma, non si può certo dire che non sia a suo agio in questo ruolo!

Ciò che non tutti immaginano è che il conduttore del GF Vip ha fatto tutt’altro nella vita prima di diventare celebre. E’ laureato in Lettere classiche e, prima di capire che la sua vera strada era il giornalismo, è stato un professore di latino, greco, italiano, storia e geografia.

Che dire, l’aspetto del professore ce l’ha in effetti. Sorprendente retroscena, vero?