Il Paradiso delle signore, l’amatissima attrice convolerà a nozze: ha ricevuto una sorprendente proposta di matrimonio.

Ebbene, l’amatissima attrice ha ricevuto una sorprendente proposta di matrimonio, e presto, convolerà a nozze. Come vi abbiamo svelato, è nel cast della seguitissima serie Il Paradiso delle signore, in onda su rai Uno.

Nei giorni scorsi, è stata presente in qualità di ospite a Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone, l’attrice ha raccontato i dettagli della bellissima e particolare proposta, che l’ha sicuramente conquistata.

L’attrice de Il Paradiso delle signore convolerà a nozze: i dettagli della proposta di matrimonio

Come vi abbiamo accennato, la bellissima e bravissima attrice che stiamo vedendo ne Il Paradiso delle signore, convolerà a nozze. Neva Leoni, che nella serie interpreta Tina Amato, ha ricevuto una particolare quanto meravigliosa proposta di matrimonio dal suo compagno, Claudio Colica, del duo Le Coliche.

Qualche giorno fa, presente nel programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, ha raccontato i dettagli della proposta. “Era finito il film, eravamo al cinema e Claudio si mette in ginocchio, e mi chiede di sposarlo. Lui aveva preso la sala, eravamo solo noi, era appena finito il lockdown. Lui mi chiede di sposarlo, e sullo schermo dall’altro lato, parte ‘allora ha detto sì, sì… e io sì”, ha svelato l’amatissima attrice.

Una proposta particolare e molto bella, preparata nei minimi dettagli, e fatta in un posto sicuramente molto importante per lei, al cinema, in una sala, alla fine del film. A quanto pare, non sappiamo quando, Neva Leoni convolerà presto a nozze. Intanto, però, l’attrice si gode il successo derivato grazie al suo talento. La stiamo vedendo ne Il Paradiso delle signore, nelle vesti di Tina Amato. L’attrice dal 17 ottobre, è presente anche nella nuova serie di Rai uno, ‘Cuori’. Sicuramente, continuerà a sorprenderci e conquistarci come solo lei sa fare.