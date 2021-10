La vita di Marissa dopo Vite al Limite è estremamente cambiata: non soltanto è dimagrita notevolmente, ma….difficile crederci!

Marissa ha preso parte alla sesta stagione di Vite al Limite insieme a sua madre Jennifer. Il suo peso, nonostante la sua giovanissima età, era davvero eccessivo. Ed è per questo che ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan. Pensate, la ragazza aveva soltanto 26, ma pesava ben 260 kg. Delle cifre davvero impressionanti, da come si può chiaramente comprendere. E che hanno spinto la donna a chiedere aiuto. Cos’è successo poi? Scopriamolo!

Quanti pazienti di Vite al Limite abbiamo conosciuto nel corso di queste nove edizioni? Beh, decisamente tantissimi! Eppure, soltanto pochissimi di loro hanno completamente cambiato la loro vita dopo il programma. E, sia chiaro, non facciamo assolutamente riferimento ai chili persi, perché tutti, chi più e chi meno, sono dimagriti grazie al dottor Nowzaradan, ma a molto altro ancora. Ne è l’esempio lampante, la giovane Marissa Jess. Subito dopo la sua partecipazione alla trasmissione di Real Time insieme a sua madre Jennifer, la ragazza ha visto la sua vita completamente cambiare. Perché? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, procediamo con ordine.

Dopo Vite al Limite, Marissa è un’altra persona: eccola qui, incredibile

Insieme a sua madre Jennifer, quindi, Marissa Jess ha preso parte alla sesta stagione di Vite al Limite. Ed anche lei, proprio come la sua genitrice, ne è uscita completamente diversa. Da un peso di partenza di circa 260 kg, la giovanissima donna si è ampiamente impegnata nel percorso impostole dal dottor Nowzaradan. Ed è riuscita a dimagrire ben 105 kg. Un traguardo davvero impressionante, da come si può chiaramente comprendere. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui.

Se da una parte, infatti, Marissa può ritenersi soddisfatta dell’incredibile risultato ottenuto a Vite al Limite, dall’altra può reputarsi davvero felice perché ha trovato l’amore con la ‘a’ maiuscola. Su Facebook, infatti, la donna appare super innamorata insieme alla sua lei. Ed, addirittura, sul web si legge che le due stiano pensando anche al matrimonio.

Insomma, dopo Vite al Limite, la vita di Marissa è fortemente cambiata. L’avreste mai detto?