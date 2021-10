Il suo personaggio a Beautiful è stato amatissimo: sono passati tanti anni, la riconoscete?

Il suo personaggio a Beautiful è stato amatissimo: sono passati tanti anni dalla sua apparizione nella soap, riuscite a riconoscere l’attrice oggi?

Appassionati di Beautiful, pronti a fare un tuffo nel passato? La soap opera americana, come sappiamo, va in onda da ben 35 anni, senza alcuna interruzione. E, in quel di Los Angeles, ne sono passati di personaggi in tutti questi anni. Personaggi che sono ancora nel cast e personaggi che, dopo un po’, sono usciti di scena. È il caso dell’attrice di cui vi parleremo oggi!

È passato un bel po’ di tempo dalla sua apparizione nella soap, dove ha avuto un ruolo centrare per diversi anni. Siete riusciti a riconoscere quale personaggio è stato interpretato dalla bellissima attrice in foto? Vi diamo un indizio: ha sposato un Forrester! Scopriamo i dettagli.

L’attrice ha interpretato un personaggio amatissimo in Beautiful: avete capito di chi si tratta?

Siete proprio sicuri di ricordare tutti i componenti della famiglia Forrester? Se vi chiedessimo, ad esempio, chi è stata la prima moglie di John Forrester, il fratello di Eric? Ebbene, ad interpretate il personaggio è stata proprio l’attrice che vi abbiamo mostrato in foto.

Si tratta della meravigliosa Barbara Crampton, che dal 1995 al 1998 ha vestito i panni di Margaret “Maggie” Forrester! Arriva a Los Angeles nel 1995, intrecciando una relazione col fidanzato della figlia Jessica! Gli intrighi non mancano affatto al suo personaggio, soprattutto quando entra in contatto con una delle donne più spietate della soap, Sheila Carter. Inizialmente amiche, diventeranno grandi rivali in amore, entrambe innamorate di James Warwich.

Quest’ultimo alla fine sceglierà di sposare Maggie, ma la storia naufragherà quando Sheila scopre di essere rimasta incinta. James si innamora definitivamente di Sheila e, quando Maggie perde ogni speranza, decide di lasciare Los Angeles, nel 1998.

L’attrice statunitense, oggi 62 enne, è apparsa anche in altre serie di successo, come Febbre d’amore e Sentieri. E voi, la ricordavate nel ruolo di Maggie Forrester?