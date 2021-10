Era piccolissima, ma oggi è un’attrice molto amata: grazie a Il Segreto è diventata famosissima.

In questo dolcissimo scatto era solo una bambina, ritratta in un momento della sua infanzia. Forse, inconsapevole che, da grande, sarebbe divenuta una vera e propria star. Vi abbiamo già svelato che, oggi, è un’attrice molto amata ed apprezzatissima.

Negli ultimi anni è stata presente in una delle soap opere che più ci ha appassionato e conquistato, ovvero Il Segreto. Nella telenovela, il suo ruolo è stato fondamentale ma ad un certo punto, l’attrice, ha detto addio, prendendo nuove strade. Così, in questo tenerissimo scatto pubblicato sul suo profilo instagram, riuscite a riconoscerla?

Non è semplice riconoscere l’attrice di cui abbiamo parlato, in questa foto del passato. E’ fotografata in un momento della sua infanzia, quando era ancora una bambina. Vi abbiamo già anticipato che, oggi è divenuta un’attrice amatissima, e molto affermata.

Grazie a Il Segreto, la soap opera spagnola andata in onda in Italia per circa 8 anni, è divenuta popolarissima. E’ entrata a far parte del cast della soap nel 2015, e ci ha lasciato un anno più tardi. Un addio che ha decisamente spiazzato i telespettatori, perchè, il suo personaggio era molto amato. Così, in questo scatto, siete riusciti a riconoscerla? L’attrice in foto è la bellissima Adriana Torrebejano.

Ha interpretato nella telenovela Sol Santacruz, la ricordate, vero? Impossibile dimenticare questo bellissimo personaggio. Oltre ad averlo interpretato in maniera elegante e perfetta, Adriana, ha conquistato i telespettatori con la sua immensa bellezza. Nello scatto che vi abbiamo mostrato in alto era solo una bambina: “Forse non mi riconoscete per l’ottimo lavoro di mia madre ma sono io”, ha scritto a corredo. Voi, osservandola qui, l’avreste mai riconosciuta?