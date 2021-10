Regina Elisabetta, drastica decisione: i medici glielo hanno fortemente vietato; cosa accadrà nei prossimi mesi.

Una decisione che non passa inosservata, quella presa dai medici della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Un divieto che riguarda le celebrazioni del giubileo di platino, che si terrà il prossimo giugno.

Si tratta di un divieto importante per la regina e, a quanto pare, è un vero e proprio ordine. Scopriamo insieme cosa non potrà più fare la sovrana 95 enne.

I medici hanno deciso: cosa non potrà fare la Regina Elisabetta, il drastico divieto

Sembra strano, ma stavolta è la Regina Elisabetta a dover sottostare agli ordini. A imporre un importante divieto per la monarca sono stati i suoi medici, che le hanno imposto un divieto in occasione del prossimo giubileo di platino della regina, che si terrà a giugno. Di cosa si tratta?

Ebbene, niente più alcolici per la regina Elisabetta! Secondo quanto riporta il Daily Mail, lo sfatt medico della sovrana le avrebbe vietato di bere alcolici. In particolare, pare che la regina dovrà dire addio al suo drink serale preferito, che dovrebbe essere il Martini Dry. Un divieto che arriva anche in vista delle celebrazioni per il giubileo di platino della monarca, per i 70 anni di regno. Che diventerà, quindi, il primo evento pubblico durante il quale la regina non potrà bere alcolici.

Una decisione che, come raccontato da una fonte all’edizione statunitense di Vanity Fair, arriva per “assicurarsi che sia il più in forma ed il salute possibile”.

Un grande novità per la regina, ma, raccontato dalla fonte a Vanity Fair, non sarebbe un grande problema per lei: “Non è una grande bevitrice, certamente pare ingiusto che a questa età debba rinunciare ad uno dei suoi piccoli piaceri”. Dalla stessa fonte arrivano anche dettagli sul bastone usato dalla regina: è stato utilizzato per “comodità”, a scopo del tutto precauzionale. La regina gode di ottima salute!