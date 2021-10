Sapete dove vive Carolyn Smith? La sua casa rustica e chic è elegante come lei

La casa della celebre giurata di Ballando con le stelle è un connubio tra dettagli classici e moderni: scopriamo dove vive Carolyn Smith!

La nuova edizione di Ballando con le stelle è cominciata sabato scorso 16 ottobre e anche quest’anno con grande gioia ritroviamo la coreografa più affascinante della tv nelle vesti di giurata.

Carolyn Smith è molto amata e seguita dal pubblico italiano che ormai la considera un volto familiare. In Italia da diversi anni, la bravissima insegnante di ballo vive con suo marito Ernestino Michielotto in una splendida dimora che dovrebbe trovarsi in provincia di Padova.

Avete mai visto la sua casa? Dal suo profilo Instagram dove è molto attiva, è possibile ricavare alcuni dei particolari più salienti e capire qual è lo stile prevalente scelto dalla simpaticissima dama scozzese.

Carolyn Smith, la sua casa è incantevole e vi sorprenderà: vedere per credere!

Sposata dal 1997 col collega Michielotto, la Smith vive circondata dal verde: non sono rari i suoi scatti pubblicati via social in cui la si vede tra gli alberi insieme ai suoi adorati cani, Sir Scotty, Mikee e Alex.

Passando agli interni, le mattonelle del pavimento a scacchi color rosa antico e crema danno all’abitazione un’atmosfera rustica. Le numerose vetrate dell’open space, da cui si può ammirare il giardino, fanno sì che l’ambiente sia particolarmente luminoso. In alcuni video, si vede il soggiorno con al centro un grande tavolo in vetro.

Anche la cucina è accogliente ed elegante, con un mix tra moderno e classico molto convincente.

Insomma, una casa con molta personalità proprio come la sua proprietaria: una donna estremamente forte ma anche molto elegante, che ha sempre saputo lottare senza mai dimenticare il sorriso.