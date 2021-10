Ricordate Steve di ‘Love me Licia’ e che ha fatto impazzire tantissime adolescenti di quegli anni, ma cosa fa oggi? La sua vita è stravolta.

Diciamoci la verità: non ha assolutamente bisogno di presentazioni! Stiamo parlando proprio di lui: il simpaticissimo ed affascinante Steve di ‘Love me Licia’, amatissima serie televisiva di fine anni ’80. Andato in onda per la prima volta nel 1986, le avventure della splendida Licia e del suo amato Mirko hanno tenuto incollati milioni e milioni di telespettatori per ben 34 episodi. Quanti di voi sono rimasti letteralmente incantati di fronte alla loro storia d’amore? Senza alcun dubbio, tantissimi di voi!

Tra i tantissimi protagonisti dell’amatissima serie televisiva, è davvero impossibile dimenticarci di lui: Steve. Interpretato dal mitico Marco Bellavia, il dolcissimo ragazzo ha fatto impazzire milioni di adolescenti. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Appurato che sono trascorsi ben 35 anni dalla fine di Love me Licia, siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita del buon Bellavia? Ci pensiamo immediatamente a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Era Steve in Love me Licia, cosa fa oggi? Vita fortemente cambiata

Dimenticarci di lui, è davvero impossibile. Stiamo parlando proprio del simpaticissimo ed affascinante Steve di Love me Licia. Presenza fissa dell’amatissima serie televisiva, l’attore ha cavalcato l’onda del successo subito dopo la serie tv. Come dimenticare, ad esempio, la sua conduzione di ‘Bim Bum Bam’? Per tantissimi anni, il buon Marco Bellavia è stato un volto apprezzatissimo del piccolo schermo italiano. Cosa sappiamo, però, adesso su di lui?

Proprio qualche mese fa, nello studio televisivo di Pomeriggio Cinque, Marco Bellavia ha manifestato la sua volontà di ritornare sul piccolo schermo, ma di essere anche consapevole di essere stato dimenticato dalla televisione italiana. Cosa fa oggi? A fornire tutti i dettagli, è proprio il diretto interessato. Da quanto si apprende, sembrerebbe che il buon Bellavia abbia detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo e sia diventato un ‘communication manager’.

Vi piacerebbe rivederlo sul piccolo schermo? A noi si, tantissimo!