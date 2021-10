Tutti la ricordiamo come il volto di Canale 5, ma ha cambiato completamente vita: dove vive e cosa fa oggi

Era l’amatissimo volto di Canale 5 di cui è stata annunciatrice per quasi un ventennio: non immaginereste mai a cosa si dedica oggi.

Tra il 1984 e il 2003 aveva il compito di annunciare al pubblico di Canale 5 i programmi tv delle varie fasce orarie: da quasi vent’anni non ricopre più quel ruolo, ma nessuno l’ha più dimenticata.

Fiorella Pierobon è stata una delle ‘Signorine Buonasera’ più amate in assoluto: bellissima, dolce, elegante, esordisce a soli 17 anni nell’emittente lombarda Telealtomilanese. Nel 1982 arriva a Italia 1 e affianca Gabriella Golia come annunciatrice.

Il grande Mike Bongiorno la sceglie per due suoi programmi su Canale 5, Superflash e Bis e finalmente nel settembre dell’84 inizia la sua avventura di annunciatrice ufficiale di Canale 5. Sulla rete ammiraglia Mediaset, allora chiamata Fininvest, Fiorella è anche conduttrice del programma Anteprima, andato in onda dall’84 al ’98, che anticipava i programmi dell’intera settimana.

Bravissima com’è, arriva ad affiancare Mike nella conduzione della Notte dei Telegatti 1985. Queste che vi abbiamo elencato sono solo le prime tappe della sfavillante carriera televisiva di Fiorella. Nel 2003 rinuncia dagli studi di Striscia la Notizia al ruolo di annunciatrice, ma cosa ha fatto negli ultimi anni? Non ci crederete!

Fiorella Pierobon oggi: la nuova vita dell’ex volto di Canale 5

Vi sorprenderà non poco sapere che la vita di Fiorella ora è molto lontana da quella della tv. L’ex annunciatrice ha infatti deciso di dedicarsi ad una sua grande passione che in verità le sta dando anche parecchie soddisfazioni.

Negli ultimi anni, la Pierobon ha lavorato in radio e si è messa a dipingere. Proprio così: oggi è una pittrice e vive a Nizza dove nel 2007 ha inaugurato una sua galleria nella rue Droite, la via degli artisti.

Ha anche esposto i suoi 400 quadri in varie mostre in giro per il mondo.