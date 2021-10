Da Uomini e Donne all’altare: si sono sposati, matrimonio da sogno per l’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

È stato uno dei protagonisti assoluti delle passate edizioni di Uomini e Donne. Nella trasmissione di Maria De Filippi ha vissuto una relazione decisamente burrascosa con una delle dame del parterre femminile. Una relazione che non ha avuto lieto fine. Oggi, però, l’ex cavaliere ha ritrovato il sorriso tra le braccia di un’altra donna. Che ha sposato proprio qualche ora fa!

Un matrimonio da sogno, abiti incantevoli e tanto amore per la coppia. La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso febbraio e, a distanza di qualche mese, sono arrivate le nozze. Curiosi di scoprire tutti i dettagli? Siete nel posto giusto!

L’ex volto di Uomini e Donne si è sposato: matrimonio da sogno con la sua Lucrezia

Matrimonio da favola per un ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Archiviata la burrascosa storia d’amore nata nella trasmissione di Maria De Filippi, il napoletano ha sposato la sua compagna, a cui è legatissimo e di cui è super innamorato? Di chi stiamo parlando?

Di Enzo Capo, che a Uomini e Donne ha vissuto una relazione con la dama Pamela Barretta. Una relazione davvero tormentata, ricca di discussioni: anche dopo la rottura, i due hanno proseguito a punzecchiarsi con frecciatine social e accuse reciproche. Tutto questo, però, fa ormai parte del passato: oggi Enzo è felicemente sposato con la sua Lucrezia Massimo, per cui ha parole dolcissime: “Niente è per sempre, per questo io voglio che tu sia il mio niente”, scrive l’ex cavaliere di Uomini e Donne sui social.

Un amore che procede a gonfie vele, quello tra Enzo e Lucrezia, che si mostrano più uniti che mai. Per il grande giorno, la sposa ha scelto un abito semplice, ma che ha conquistato tutti.

Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri ai neo sposi Enzo e Lucrezia: che sia l’inizio di una vita felice insieme!