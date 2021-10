Uomini e Donne, finalmente torna in studio: è la notizia che tutti aspettavano; le anticipazioni dell’ultima registrazione.

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata da circa un mese e i colpi di scena, nella trasmissione di Maria De Filippi, sono stati già tantissimi. Come sappiamo, le puntate trasmesse su Canale 5 non sono in diretta, ma registrate diversi giorni prima. E, dall’ultima registrazione, arriva un’anticipazione davvero interessante.

Un ritorno in studio che fa felici i telespettatori della trasmissione di Canale 5. Un’amatissima protagonista è presente nell’ultima registrazione del programma: scopriamo i dettagli di questa interessante anticipazione.

Nasceranno nuovi amori nello studio di Uomini e Donne? Staremo a vedere! Nel frattempo, uno dei tronisti ha già fatto la sua scelta, con tanto di lieto fine. Ed un’altra bella notizia arriva dalle anticipazioni dell’ultima registrazione. Dopo alcune settimane di assenza, una dama amatissima è tornata in studio!

Si tratta di Isabella, che, come riporta la pagina Uomini e Donne Classico e Over, è tornata in studio! Per alcune puntate, infatti, la dama non è stata presente, creando panico tra i fan della trasmissione. In molti hanno temuto addirittura che la dama avesse lasciato il programma definitivamente. Per fortuna, però, tutto si è risolto per il meglio: la dama era presente nell’ultima registrazione!

Una notizia bellissima per i tanti estimatori della donna, entrata a far parte della trasmissione da qualche mese. Sarà un po’ meno felice Gemma Galgani, che non ha mai nascosto la sua poca simpatia nei confronti della “collega” di parterre. Continueranno le discussioni tra le due dame?

Non ci resta che seguire gli sviluppi del percorso della dama nella trasmissione. Riuscirà Isabella a trovare il vero amore nello studio di Canale 5? Noi glielo auguriamo con tutto il cuore. Ricordiamo che l’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, alle ore 14 e 45, su Canale 5.