E’ arrivato da alcune ore l’annuncio che ha sorpreso ed emozionato i fan, l’attore della famosissima serie tv diventerà papà. La lieta notizia è stata annunciata in modo del tutto inaspettato e soprattutto in modo molto creativo.

La star è apparsa insieme alla sua compagna, e ha registrato un video in cui si sente il battito del bambino in arrivo. “Facciamo musica da anni… ma questa volta abbiamo fatto un BEAT. La collaborazione definitiva per la primavera del 2022″, ha scritto a corredo. Sembrerebbe, quindi, che la nascita sia prevista per la primavera del 2022. L’amatissimo attore diventerà papa: ma di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Diventerà papà: l’attore della famosissima serie l’ha appena annunciato in modo molto creativo

L’annuncio è arrivato all’improvviso e ha subito destato l’attenzione dei fan, il motivo? L’amatissimo attore diventerà papà e l’ha svelato in modo molto creativo. Darren Criss e sua moglie, Mia Swier, hanno raccontato tramite i social la lieta notizia.

La coppia ha pubblicato degli scatti insieme mentre si trovano in uno studio di registrazione e ascoltano il battito del piccolo durante un’ecografia, annunciando così che presto diventeranno genitori: “Facciamo musica da anni, ma questa volta abbiamo fatto un Beat. La collaborazione definitiva per la primavera del 2022“, ha scritto. A quanto pare, la nascita è prevista per la primavera del 2022. Un annuncio che ha subito colpito i follower, per la grande fantasia, e l’emozione è stata immensa.

Darren Criss, è un attore, cantautore e doppiatore statunitense. E’ salito alla ribalta grazie al ruolo di Blaine Anderson nella serie famosissima televisiva Glee, lo ricordate? Nel 2018 ha ricevuto il plauso della critica per l’interpretazione di Andrew Cunanan nella seconda stagione di American Crime Story.

Un vero e proprio successo per l’attore, e il medesimo successo ha ottenuto la notizia riportata sui social. Migliaia i commenti di congratulazioni arrivati, anche da molti personaggi del mondo dello spettacolo.