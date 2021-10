Sapete che lavoro fa il marito di Elisabetta Canalis, Brian Perri? Lei showgirl e modella, lui fa tutt’altro nella vita: ecco le curiosità!

E’ lei la conduttrice della terza puntata della nuova stagione de Le Iene. In prima serata su Italia Uno Elisabetta Canalis affianca Nicola Savino e la Gialappa’s Band!

Showgirl, conduttrice, attrice e modella: la classe ’78 di Sassari è stata scelta come ‘Iena’ per una sera, in questa nuova stagione del programma. L’ex velina di Striscia la notizia ha raggiunto il successo nel ’99: da allora è una delle donne più seguite ed apprezzate del panorama televisivo italiano. Vive a Los Angeles con la sua famiglia: la Canalis è sposata con Brian Perri, italo americano. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015. Sapete cosa fa nella vita il marito?

Leggi anche George Clooney su Elisabetta Canalis: ‘Non sapete cosa mi faceva’, lei risponde così

Brian Perri, sapete che lavoro fa il marito di Elisabetta Canalis?

Leggi anche Quanto costa la retta della scuola di Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis?

Ha conosciuto il suo principe azzurro negli Stati Uniti: nel 2014 Elisabetta Canalis ha sposato Brian Perri ad Alghero ed insieme sono andati a vivere a Los Angeles, dove è nata la loro piccola Skyler Eva, nel 2015.

Lei è un volto noto nel mondo dello spettacolo italiano: cosa fa invece lui? Brian Perri è tutt’altro che un personaggio televisivo. L’italo americano, classe ’67, nato a Pittsburg, in Pennsylvania, è un affermato chirurgo. Si è laureato in Medicina all’Allegheny College, prima di specializzarsi in ortopedia al Lake Erie College. Oggi si occupa di chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative. Lavora nel reparto di ortopedia del Cedars Sinai Medical Center di West Hollywood.

Ma come si sono conosciuti Elisabetta e Brian? Il primo incontro, leggiamo sul web, è avvenuto ad una festa di amici in comune: era il 2013 e da allora la coppia non si è più separata. Nel 2014 si sono sposati in Sardegna, regione natale della showgirl, e poi si sono trasferiti in America, a Los Angeles. Nel 2015 è nato il frutto del loro amore, Skyler Eva.

“Sono una bella gatta da pelare, istintiva, impulsiva, assomiglio a un chihuahua che abbaia sempre. Brian invece è una persona pacata, calma, ferma nelle decisioni. Ci siamo trovati, insomma” ha raccontato la conduttrice in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Leggi anche Elisabetta Canalis cambia look: il nuovo colore convince tutti, l’avete vista?