Fu lui a scoprire l’amore ‘segreto’ tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: il retroscena ha lasciato tutti di stucco, ecco di chi si tratta.

Il matrimonio tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è uno dei più longevi della televisione italiana. Il 28 agosto del 1995 la coppia convolava a nozze, si giurarono amore eterno al comune di Roma.

Galeotta fu la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia: in quell’occasione Maria e Maurizio si incontrarono e dopo 5 anni di fidanzamento, decisero di coronare il loro amore con il matrimonio. Ancora oggi si amano come il primo giorno. Un retroscena che riguarda l’amore tra i due volti celebri della televisione italiana è stato raccontato dal leader degli 883. In un’intervista per Diva e Donna, Max Pezzali tempo fa ha svelato di aver assistito alla nascita della lunga relazione tra De Filippi e Costanzo.

Leggi anche ‘Grazie a Maria De Filippi sono diventata mamma’: il racconto incredibile di Luciana Littizzetto

Fu proprio lui a scoprire l’amore tra Maria De Filippi e Costanzo: di chi si tratta

Max Pezzali, in un’intervista a Diva e Donna, scrive Fanpage, ha raccontato di aver scoperto per primo il flirt tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, all’epoca in cui il loro amore era ancora segreto.

Prima di diventare un affermato cantante, Max Pezzali, leader degli 883, lavorava in un negozio di fiori, a Pavia, città natale di Maria De Filippi. “Non ero ancora famoso come cantante e lavoravo nel negozio di fiori dei miei genitori. Un giorno mi è capitato di fare una consegna a Maria: il mittente era Costanzo. Ovviamente nessuno sapeva ancora della relazione” ha raccontato il famoso artista.

Leggi anche Per vere e proprie vacanze da sogno: avete mai visto la casa al mare di Costanzo e Maria De Filippi?

La storia d’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi uscì allo scoperto qualche mese dopo quell’episodio: era il 1990 quando si innamorarono. Da allora i due non si sono mai più separati. Dopo cinque anni di fidanzamento convolarono a nozze: sono genitori di Gabriele, preso in affido nel 2002 e adottato nel 2004.

Leggi anche Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, che combinano? Belen a bocca aperta, non ci crede