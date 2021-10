Come dimenticare le gemelle spaventose del film ‘Shining’: oggi la loro vita è fortemente cambiata: cosa fanno dopo 41 anni.

Avete mai visto il film ‘Shining’? Assolutamente si, ne siamo certi! Uscito in tutte le sale cinematografiche nel lontano 1980, la pellicola ha saputo salire sotto le luci delle ribalta in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ancora adesso, a distanza di ben 41 anni dalla sua pubblicazione, non soltanto continua ad essere considerato il film horror per eccellenza, ma anche uno di quelle pellicole che non ti stanchi mai di vedere.

Diteci la verità: quante volte vi è capitato di vederlo insieme ai vostri amici o, perché no, insieme alla vostra dolce metà? Sicuramente, tantissime volte! Tra i protagonisti indiscussi della pellicola, non possiamo fare a meno di ricordarci di loro: le gemelle spaventose. Ricordate quando il giovane Danny giocava tranquillamente per i corridori dell’hotel col suo triciclo e le due sorelle gli sono apparse davanti? Che paura, è vero! Ebbene: come sono oggi, però? O, per meglio dire, come è cambiata la loro vita oggi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ricordate le gemelle di Shining? Eccole oggi dopo 41 anni

Per gli amanti del cinema horror, la pellicola Shining è un vero e proprio cult. Reso disponibile in tutte le sale cinematografiche a partire dal 1984, il film ha riscosso un successo impressionante sin da subito. Ed ancora adesso continua a farlo. È proprio per questo motivo che sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbiano fatto alcuni dei suoi personaggi. Appurato che Nicolas Cage continua ad essere considerato un attore formidabile, cosa sappiamo degli altri? Ad esempio, ricordate le due gemelle? Ebbene: com’è cambiata la loro vita dopo il successo?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la vita delle due gemelle sia particolarmente e drasticamente cambiata. Detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo, le due sorelle si sono dedicate ad altro. In particolare, Louise è diventata biologa. Infine, Lisa è diventata un’insegnante.

Davvero un colpo di scena clamoroso, vero?