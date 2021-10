Ricordate Giuseppe Zeno quando ha recitato in Incantesimo? Da allora sono passati ben 19 anni.

Giuseppe Zeno è sicuramente uno degli attori più amati e apprezzati. Proprio in queste ultime settimane, lo stiamo ammirando nella nuova serie di canale 5, Luce dei tuoi occhi, che lo vede al fianco di Anna Valle.

L’attrice interpreta Emma Conti, una famosa étoile internazionale di New York. Da ragazza lascia Vicenza per provare a dimenticare la morte di Alice, la bambina avuta dall’amore della sua giovinezza.

Il suo ritorno, sarà segnato da tanti inaspettati avvenimenti e dall’amore per Enrico Leoni, interpretato, appunto, dall’amatissimo Zeno. L’attore ha iniziato a recitare quando era molto giovane. Per caso, lo ricordate quando ha preso parte nella famosissima serie Incantesimo? L’abbiamo visto nella quinta e sesta stagione. Parliamo di circa 19 anni fa.

Giuseppe Zeno, com’era in Incantesimo: da allora sono passati 19 anni

In queste settimane, stiamo ammirando Giuseppe Zeno nella nuova serie Luce dei tuoi occhi, insieme ad Anna Valle. Sappiamo che, l’attore ha iniziato a recitare quando era molto giovane, e ha vestito i panni di tanti personaggi, tutti molto diversi tra di loro.

Per caso, ricordate quando ha recitato in Incantesimo? Il personaggio di Alberto Fusaro nella quinta e sesta stagione è per lui il primo importante ruolo televisivo. Ha esordito in questa famosissima serie nel 2002. Da allora sono passati ben 19 anni:

Questo in alto è uno scatto ripreso da una scena di Incantesimo. E’ ben evidente che Zeno era molto più giovane. Allora, aveva circa 26 anni. Voi, lo ricordate? Proprio negli ultimi mesi, su Rai Premium, stanno andando in onda le repliche della soap opera, e stiamo guardando esattamente la stagione che l’ha visto presente.

Dopo questo ruolo, per l’attore si sono aperte tantissime porte. Oggi, è molto amato e famosissimo, e ci sta travolgendo con il suo personaggio di Enrico Leoni in Luce Dei tuoi occhi, la serie di Canale 5, che lo vede protagonista insieme ad Anna Valle e che sta giungendo al termine.