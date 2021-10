Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne: Ida Platano ha baciato il nuovo Cavaliere conosciuto, la Dama è felicissima.

Uomini e Donne sta regalando sorprese e colpi di scena ai milioni di telespettatori italiani. Il dating show condotto da Maria De Filippi non smette mai di intrattenere il suo pubblico!

Tra i protagonisti del Trono Over vediamo nel parterre femminile Ida Platano. L’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri è nello studio di Maria de Filippi per ritrovare l’amore dopo la delusione. Conclusasi in maniera negativa anche la frequentazione con Marcello Messina, Ida ha conosciuto un nuovo Cavaliere. Si tratta di un volto già conosciuto nel programma, il romano Diego Tavani.

Uomini e Donne, colpo di scena per Ida: scatta il bacio proprio con lui

Domenica 17 ottobre 2021 nello studio di Uomini e Donne hanno registrato una nuova puntata. Le anticipazioni fornite da Isa e Chia rivelano che Ida Platano è uscita con Diego Tavani. I due volti del Trono Over hanno trascorso una splendida serata a Castel Gandolfo.

Tra i due sembra esser scattata una vera e propria scintilla: difronte al panorama di Roma, nel corso della serata, si sono scambiati un romantico bacio. La Dama, rivelano le anticipazioni, è molto felice della sua nuova conoscenza. Sarà proprio lui il suo principe azzurro?

Intanto, nella stessa puntata non sono mancate le polemiche su Biagio Di Maro: il Cavaliere si è ritrovato le Dame contro, dopo alcune sue affermazioni fatte in camerino, mostrate in studio. Le anticipazioni rivelano che quello di Ida non è stato l’unico bacio della puntata: anche Roberta Giusti, la tronista, si è scambiata lo stesso gesto d’affetto con Samuele Carniani. Quanto accaduto ha fatto infuriare Luca Salatino, altro corteggiatore romano della tronista, il quale in lacrime ha abbandonato lo studio. Lei non lo ha seguito.

Questi sono gli spoiler riportati da Isa e Chia: non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per assistere ai colpi di scena anticipati!

